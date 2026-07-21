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„Žalgiris“ atmetė netikėtą asociacijos „Lietuvos krepšinis“ pasiūlymą (1)

2026 m. liepos 21 d. 08:23
Lrytas.lt
Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija „Lietuvos krepšinis“ (ALK) pateikė netikėtą pasiūlymą Kauno „Žalgirio“ klubui, kurį šis akimirksniu atmetė.
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15min žurnalistas Rokas Pakėnas praneša, jog ALK generalinis sekretorius Dominykas Domarkas pasiūlė idėją Lietuvos rinktinės vairą patikėti „Žalgirio“ treneriams.
Skelbiama, jog „Žalgiris“ tokį pasiūlymą atmetė akimirksniu, teigdamas, jog Eurolygos sezonas yra ilgas ir varginantis.
Įdomu, jog praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose sukibirkščiavo ALK ir „Žalgirio“ vadovai M. Balčiūnas su Pauliumi Motiejūnu.
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Po paskutinio atrankos į pasaulio čempionatą rinktinių lango Lietuvoje itin įkaito Rimo Kurtinaičio kėdė. Po pralaimėjimo italams galvojama pakeisti rinktinės trenerį, tačiau ALK nepavyksta rasti, kas galėtų perimti rinktinės vairą.
Pagrindiniu kandidatu tapti naujuoju laikomas Darius Songaila, kuris jau buvo atsisakęs ALK pasiūlymo.
Mindaugas BalčiūnasKauno ŽalgirisTomas Masiulis
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