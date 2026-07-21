Jono Valančiūno treneris NBA gali imtis darbų naujoje Romos komandoje

Šiuo metu D. Casey dirba „Detroit Pistons“ klubo vyresniuoju krepšinio operacijų patarėju. Nuo stratego pareigų specialistas pasitraukė 2023 metais.
Per savo karjerą NBA treneris D. Casey vadovavo „Minnesota Timberwolves“, „Toronto Raptors“ ir „Detroit Pistons“ komandoms.
Susiję straipsniai
Toronte jis treniravo Joną Valančiūną. Didžiausią sėkmę jis pasiekė Toronte, kur tapo daugiausiai pergalių klubo istorijoje iškovojusiu treneriu – jo vedama komanda susižėrė 59 laimėjimus iš 82 rungtynių.
Tais metais jis buvo pripažintas geriausiu NBA metų treneriu.
„Roma SPQR“ klubas buvo įkurtas įsigijus „Vanoli Cremona“ ekipą ir su franšize persikėlė į Romą prieš 2026–2027 m. sezoną.
Savininkų grupę sudaro buvęs „Dallas Mavericks“ vadovas Donnie Nelsonas, slovėnų krepšinio žvaigždė Luka Dončičius, buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas Rimantas Kaukėnas ir patyręs italų treneris Valerio Bianchini.
Klubas debiutiniame sezone turėtų varžytis Italijos „Serie A“ čempionate ir Europos taurėje, taip pat pretenduoja prasibrauti į kitais metais startuojančią „NBA Europe“ lygą.
Jonas ValančiūnasRimantas KaukėnasDwane'as Casey
Rodyti daugiau žymių