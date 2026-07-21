Krepšinio treneris I. Pagalys apie naująjį SKM partnerį: „Draugystė tikrai intriguoja“

2017 m. įkurta „Profitus“ organizacija aktyviai dalyvauja finansinio raštingumo ugdymo veikloje, rengdama seminarus įmonėms, atlikdama pristatymus mokyklose ir universitetuose, dalyvaudama finansų sektoriaus renginiuose bei organizuodama specialius švietimo renginius.
„Profitus“ nuo 2026–2027 m. sezono taps generaline 2014 m. gimusių krepšininkų „SKM-I“ komandos partnere. Trenerio Igno Pagalio „SKM-I Profitus“ komanda artėjančiame sezone pergalių sieks Moksleivių krepšinio lygos (MKL) U13 Lietuvos čempionate.
Priminsime, kad praėjusį sezoną ši komanda pateko tarp 4 geriausių Lietuvos komandų ir per 24 rungtynes iškovojo net 21 pergalę.
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SKM direktorius Mindaugas Noreika, kalbėdamas apie naująjį mokyklos partnerį, sakė:
„Manau, vaikams ir jaunimui kiekvienas mokslas yra pridėtinė vertė. „Profitus“ sėkmingai papildys ugdomąją mūsų organizacijos veiklos dalį ir pateiks jaunimui naudingos informacijos apie finansinį raštingumą ir galimybes. Tai vertinga visiems – vaikams, tėvams ir visai SKM bendruomenei.“
Bendradarbiavimo pradžia džiaugėsi ir „SKM-I Profitus“ komandos krepšininkų vyr. treneris Ignas Pagalys.
„Džiaugiamės, kad prie mūsų komandos jungiasi toks žinomas ir savo vertę realiais darbais jau įrodęs partneris. Man pačiam labai įdomu investavimas ir finansinis raštingumas, todėl naujoji draugystė tikrai intriguoja. Neabejoju, kad
sezono metu su jaunaisiais krepšininkais, jų tėveliais ir, žinoma, „Profitus“ atstovais sukursime gražių ir vertingų projektų.“
SKM.lt, artėjant jubiliejiniam 20-ajam mokyklos sezonui, pakalbino „Profitus“ rinkodaros vadovę, tinklalaidės „Pokalbiai apie pinigus“ autorę ir vedėją Miglę Grybinienę.
– Kodėl nusprendėte prisijungti prie SKM partnerių?
– Prie SKM partnerių nusprendėme prisijungti todėl, kad matome labai aiškią vertybinę jungtį. SKM ne tik augina krepšininkus, bet ir ugdo atkaklumą, discipliną, atsakomybę, komandinį darbą ir gebėjimą kryptingai siekti rezultato.
Tai savybės, kurios labai svarbios ir priimant finansinius sprendimus. „Profitus“ siekia prisidėti prie ilgalaikių pokyčių visuomenėje, todėl mums prasminga būti šalia organizacijos, kuri investuoja į vaikus ir jų ateitį.
– Kiek jūsų organizacijai svarbu būti iš tiesų socialiai atsakingai ir remti prasmingus jaunimo sporto projektus?
– Socialinė atsakomybė mums nėra vienkartinė iniciatyva ar rėmėjo logotipas ant marškinėlių. Norime prisidėti prie projektų, kurie kuria realią, ilgalaikę vertę.
Vaikų sportas ugdo pasitikėjimą savimi, atsparumą, pagarbą taisyklėms ir gebėjimą veikti komandoje.
Tai gyvenimo įgūdžiai, kurie vaikams išlieka gerokai ilgiau nei vienas sezonas. Todėl partnerystę su SKM vertiname kaip investiciją į augančią, atsakingą, aktyvią ir finansiškai raštingą jaunąją kartą.
– Kaip keičiasi mūsų visuomenės finansinis raštingumas, ypač turint omenyje moksleivius, jaunimą ir tėvelius?
– Finansinis raštingumas Lietuvoje po truputį gerėja – apie pinigus kalbame atviriau, žmonės labiau domisi ne tik kaupimu, bet ir investavimu bei finansiniu saugumu. Vis dėlto teorinės žinios dar ne visada virsta kasdieniais įpročiais.
Vaikai apie pinigus daugiausia mokosi šeimoje, stebėdami tėvų elgesį, todėl labai svarbu finansinį ugdymą pradėti kuo anksčiau ir apie pinigus kalbėti paprastai, be baimės ar tabu. Jaunajai kartai turime padėti suprasti ne tik tai, kaip pinigus uždirbti, bet ir kaip juos planuoti, taupyti, atsakingai leisti bei ilgainiui auginti.
– Galbūt galite atskleisti, kokių projektų ir staigmenų SKM bendruomenė gali tikėtis naujajame krepšinio sezone?
– Svarbiausia šios partnerystės dalis – nuo artėjančio sezono atsirasianti „SKM-I Profitus“ vardo vaikų krepšinio komanda. Norime būti ne tik jos rėmėju, bet ir aktyvia bendruomenės dalimi.
Planuojame įsitraukti į komandos gyvenimą, kurti vaikams ir jų tėvams skirtas finansinio raštingumo iniciatyvas, kalbėti apie tikslų siekimą, atsakomybę, kaupimą ir investavimą bei protingą sprendimų priėmimą.
Tikime, kad sporto ir finansinio ugdymo jungtis gali būti labai natūrali – abiem atvejais svarbiausia yra nuoseklumas, kantrybė ir ilgalaikis požiūris.