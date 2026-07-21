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Martynas Echodas keičia komandą Lietuvoje

2026 m. liepos 21 d. 12:19
Lrytas.lt
Klaipėdos „Neptūno“ gretas sustiprino Martynas Echodas. Su 206 cm ūgio vidurio puolėju sudarytas vienerių metų kontraktas.
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2025–2026 m. sezoną aukštaūgis pradėjo Vokietijoje, kur vilkėjo Berlyno „Alba“ klubo aprangą, bet sezono viduryje nusprendė grįžti į Lietuvą – Vilniaus „Ryto“ komandą.
LKL pirmenybėse lietuvis sužaidė 11 dvikovų per kurias pelnydavo po 10,2 taško, atkovodavo po 5,9 kamuolio ir fiksuodavo 12,3 naudingumo balo vidurkius.
„Džiaugiamės pranešdami, kad pasirašėme sutartį su Martynu Echodu 2026–2027 m. sezonui. Šis papildymas atspindi mūsų nuoseklų siekį suburti sudėtį, pajėgią varžytis aukščiausiu lygiu tiek LKL, tiek Europos taurės turnyruose. Martynas į komandą įneš kokybės, patikrintos patirties ir kovingumo. Sveikiname jį prisijungus ir linkime sėkmės šiame naujame etape“, – apie dar vieną komandos naujoką kalbėjo sporto direktorius Branko Mirkovičius.
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Praėjusį sezoną M. Echodas kėlė į viršų Čempionų lygos trofėjų kartu su Vilniaus „Ryto“ komanda.
Naujasis komandos narys yra ir Lietuvos rinktinės žaidėjas – 2022 m. jis dalyvavo FIBA EuroBasket turnyre, o šalies garbę gynė tiek Europos, tiek pasaulio čempionato atrankose.
Martynas EchodasKlaipėdos NeptūnasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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