Paaiškėjo, kada „Žalgiris“ pradės pasiruošimą ateinančiam sezonui

Basketnews skelbia, jog žalgiriečiai į treniruočių stovyklą susirinks rugpjūčio 16 dieną.
Šįkart Kauno klubas pasiruošimą sezonui pradės anksčiau, kadangi Eurolyga startuos jau rugsėjo 24 dieną.
„Žalgiris“ į komandą turės integruoti net 6 naujokus – Joną Valančiūną, Sabeną Lee, Carseną Edwardsą, Sterlingą Browną, Marių Grigonį ir Mareką Blaževičių.
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Dar nėra aišku ar visi žalgiriečiai prisijungs prie komandos nuo pačios pradžios, kadangi Lietuvos rinktinė rugpjūčio 28 ir 31 dienomis žais atrankos į pasaulio čempionatą rungtynes prieš turkus ir bosnius.