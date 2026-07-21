Sugrįžimas: K. Lukošiūnas po septynerių metų rungtyniaus „Šiauliuose“

195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus (2017–2018 m. sezono pabaigoje bei visą 2018–2019 m. sezoną).
„Malonu matyti Karolį sugrįžtantį būtent ten, kur kadaise pradėjo profesionalaus krepšininko karjerą ir demonstravo tikrai solidų žaidimą, – apie papildymą kalbėjo „Šiaulių“ sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Vėliau jis sulaukė šanso aukščiausiame Europos lygyje bei galėjo savo kailiu patirti, ką reiškia varžytis su ryškiausiomis žvaigždėmis.
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Karolis pas mus grįžta jau visiškai subrendęs ir sukaupęs vertingos patirties tarptautiniuose turnyruose – tikimės, kad būtent tai leis jam parodyti geriausią formą ir suteiks daug džiaugsmo mūsų sirgaliams.“
Po pirmojo etapo „Šiauliuose“ snaiperis persikėlė į Kauno „Žalgirį“ bei Eurolygos klube žaidė nuo 2019 iki 2024 metų. Geriausią mačą pajėgiausiame žemyno turnyre Lukošiūnas sužaidė 2022-aisiais, kai į Stambulo „Fenerbahce“ krepšį sumetė 15 taškų.
2024–2025 m. sezoną praleidęs Utenos „Juventus“, vilnietis išvyko į Londono „Lions“, kur žaidė iki šiol. Europos taurėje jo skaičiai per 17 mačų siekė 6 taškų, 1,7 atkovoto ir 0,9 perimto kamuolio bei 0,9 rezultatyvaus perdavimo rodiklius.
„Šiauliai“ rudenį po 16 metų pertraukos vėl žengs ant Europos taurės scenos. Kviečiame pasiruošti šiam sugrįžimui ir įsigyti artėjančio sezono narystes, kurios galios tiek LKL, tiek Europos taurės reguliariojo sezono varžybų akistatose.