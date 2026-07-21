Las Vegase: reakcija į „Žalgirio“ kontraktą su J. Valančiūnu

Tradiciškai į Vasaros lygą keliavo žalgiriečių vadovybės atstovai – sporto direktorius Gediminas Navickas bei tarptautinis skautas Erikas Kirvelaitis.
Tiesa, šiais metais Las Vegase buvo galima sutikti ir kitus žaliai baltų veidus: krepšininkus Nigelą Williamsą-Gossą ir Sabeną Lee bei su jais dirbusį fizinio rengimo trenerį Justiną Grainį.
Apie žalgirietiškas patirtis už Atlanto specialiai „Žalgiris Insider“ pasakojo E. Kirvelaitis, bendraudamas su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku.
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„Šiais metais, nors istoriškai to negaliu patvirtinti, tikriausiai esame vienintelė Eurolygos organizacija, kuri taip profesionaliai pasižiūrėjome į pasiruošimą artėjančiam sezonui.
Suprantame, kad iš visur suvažiuos daug naujokų, turėsime didesnę gynėjų grandį, daug užsieniečių, nors pernai jų turėjome mažiausiai.
Mes labai norime integruoti tuos žmones kaip įmanoma anksčiau, supažindinti juos su mūsų kultūra, laukiančiais iššūkiais ir reikalavimais, todėl čia atvykome kartu su Justinu Grainiu.
Las Vegaso Hendersono rajone gyvena Nigelas, kartu atskrido Sabenas, ir jie visą šią savaitę treniravosi su mumis – tiek viešbutyje, tiek salėje. Justas jau yra išskridęs į Čikagą, kur susitiks su Dustinu Sleva ir Sterlingu Brownu.
Dirbs su jais. Tai – pirmasis užmegztas kontaktas, kuriuo parodoma, kas vyksta, kokios yra žalgirietiškos vertybės ir ko iš žaidėjų bus laukiama po mėnesio, kai visi susirinks į pirmąją treniruočių stovyklą“, – pasakojo E. Kirvelaitis.
Pokalbyje buvo paliesta ir Jono Valančiūno atvykimo į Kauno „Žalgirį“ tema. Dar oficialioms naujienoms nepasirodžius, NBA Vasaros lygoje E. Kirvelaitis ne kartą buvo klausiamas apie galimą aukštaūgio atvykimą į Kauną. O kai naujiena buvo paskelbta oficialiai, krepšinio bendruomenės reakcija Las Vegase buvo išskirtinė.
„Kiekvieną dieną sutikdavau kokį nors žmogų iš kitos Eurolygos komandos, NBA skautą, klubo vadovybės atstovą ar agentą – visi klausė, ar jau pasirašėme sutartį su Jonu Valančiūnu.
Nesinori niekada visko atskleisti, todėl atsakydavau, kad kalbamės. Kai naujienos paaiškėjo oficialiai, visi sveikino ir sakė, koks tai didelis pasirašymas.
Mums atrodo tiesiog kosmosas, kad po tokios didelės NBA karjeros Jonas atvyksta pas mus.
Atrodė, kad Europoje jis apskritai nebežais, o jeigu ir žais, matėme, kokius pinigus siūlo PAO ar kiti klubai. Aišku, iš mūsų perspektyvos labai smagu, gražu ir žiauriai laukiame jo debiuto.
Iš kitų komandų atstovų, skautų ir kitų žmonių, besisukančių aplink krepšinį, girdėjau, kad tai vienas didžiausių ėjimų istorijoje, kiek tik galima prisiminti“, – tikino skautas.
Visame pokalbyje, kurį jau dabar galima peržiūrėti „Žalgiris Insider“ platformoje, E. Kirvelaitis papasakojo apie sunkumus, su kuriais, ieškodami žaidėjų, susiduria kiti Eurolygos klubai, pirmųjų šių metų NBA naujokų biržos šaukimų pasirodymą Vasaros lygoje ir dėmesį Sylvainui Francisco, kurį rodė NBA klubai.