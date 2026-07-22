„Lidl“ ir Lietuvos moksleivių krepšinio lygos partnerystės dešimtmetis: per dešimt metų užauga ne viena sėkmingų sportininkų karta

Dešimties metų partnerystės sukakčiai paminėti „Lidl“ pradeda specialią kampaniją, kurioje susijungia dvi krepšinio kartos – NBA klube „Chicago Bulls“ rungtyniaujantis Matas Buzelis ir jaunasis MKL krepšininkas Aironas iš Elektrėnų. Kampanijos žinutė „10 metų šviežio maisto partneris“ primena, kad krepšinio kelias prasideda gerokai anksčiau nei didžiosios pergalės – nuo treniruočių, sveikesnės mitybos, pirmųjų rungtynių ir žmonių, kurie pastebi jauno sportininko potencialą.
Per dešimt partnerystės metų MKL užaugo ne viena jaunųjų krepšininkų karta. Dalis žaidėjų, pradėjusių savo kelią moksleivių lygoje, šiandien rungtyniauja profesionaliai ir atstovauja Lietuvos rinktinėms. Tarp jų – Kasparas Jakučionis, Rokas Jokubaitis, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis, Augustas Marčiulionis, Paulius Murauskas, Motiejus Krivas, Liutauras Lelevičius, Ignas Sargiūnas ir Mantas Rubštavičius.
„Krepšinis Lietuvoje yra daugiau nei sportas – tai bendruomenę telkianti jėga, kurioje auga ne tik būsimi profesionalai, bet ir aktyvūs, atsakingi jauni žmonės. Pagrindiniais MKL partneriais tapome dar 2016 metais ir nuo tada nuosekliai prisidedame prie jaunųjų krepšininkų ugdymo, lygos renginių organizavimo, komandinių ir individualių pasiekimų įvertinimo bei aktyvaus ir sveikesnio jaunimo gyvenimo būdo skatinimo“, – teigia „Lidl“ prekės ženklo vadovas Baltijos šalyse Donatas Pačėsa.
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Šviežias maistas ypač svarbus augančiam organizmui
Per dešimt partnerystės metų „Lidl“ teikė MKL finansinę paramą, steigė prizus už komandinius ir individualius žaidėjų pasiekimus. Prekybos tinklo skirtos lėšos skiriamos žaidėjų aprangų gamybai, teisėjų paslaugoms, lygos renginių organizavimui, apdovanojimams. Jaunieji krepšininkai apdovanojami „Lidl“ maisto krepšeliais su sveikesniais užkandžiais ir vaisiais, o MKL renginiuose dalyviai taip pat vaišinami vaisiais.
„Didžiausios pergalės prasideda nuo mažų kasdienių pasirinkimų, todėl aktyvų gyvenimo būdą ir subalansuotą mitybą svarbu ugdyti nuo mažens. Sportuojančiam jaunam žmogui reikia daug energijos, todėl kokybiškas maistas padeda nepritrūkti jėgų treniruotėse ir varžybose. Prisidėdami prie MKL veiklos siekiame ne tik palaikyti jaunųjų sportininkų pasiekimus aikštelėje, bet ir skatinti sveikatai palankesnius kasdienius įpročius, kurie svarbūs tiek siekiant sportinių rezultatų, tiek augant aktyviu žmogumi“, – sako D. Pačėsa.
Ilgalaikė partnerystė leidžia kurti tvarią ugdymo sistemą
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga šiandien yra viena svarbiausių jaunųjų krepšininkų ugdymo platformų Lietuvoje. 2025–2026 m. sezone lyga vienija apie 7 tūkst. jaunųjų krepšininkų, 483 komandas, 60 sporto organizacijų ir 350 trenerių.
Pasak Lietuvos moksleivių krepšinio lygos rinkodaros ir marketingo direktorės Ugnės Paškevičiūtės, dešimtmetį trunkanti partnerystė sporto pasaulyje yra reikšmingas pasitikėjimo ir bendrų vertybių įrodymas.
„MKL bendruomenei „Lidl“ yra ne tik rėmėjas, bet ir ilgalaikis partneris, kartu su mumis prisidedantis prie aplinkos, kurioje vaikai gali augti, tobulėti, mokytis komandinio darbo ir siekti sportinių tikslų. „Lidl“ indėlis padeda kurti kokybiškesnius MKL renginius, prasmingas apdovanojimo akimirkas ir išskirtinę varžybų patirtį. Visa tai stiprina vaikų motyvaciją, suteikia teigiamų emocijų ir norą toliau tobulėti“, – sako U. Paškevičiūtė.
Ji pabrėžia, kad ne kiekvienas MKL žaidėjas taps profesionaliu krepšininku, tačiau sporte įgyta disciplina, atsakomybė, gebėjimas veikti komandoje ir priimti tiek pergales, tiek pralaimėjimus išlieka visam gyvenimui.
„Todėl šią partnerystę vertiname kaip investiciją ne tik į būsimus sportininkus, bet ir į jauną žmogų“, – teigia U. Paškevičiūtė.
Pasak U. Paškevičiūtės, ilgalaikės partnerystės jaunimo sportui suteikia stabilumo. Vienkartinės iniciatyvos gali sukurti ryškų momentą, tačiau ilgalaikis bendradarbiavimas leidžia planuoti, nuosekliai gerinti veiklų kokybę ir kurti tradicijas.
„MKL atlieka reikšmingą socialinį vaidmenį. Reguliarios treniruotės ir varžybos užtikrina prasmingą vaikų bei paauglių užimtumą, ugdo discipliną, atsakomybę, gebėjimą siekti tikslų ir dirbti komandoje. Sporto bendruomenė suteikia vaikams priklausymo jausmą, padeda megzti socialinius ryšius ir kuria aplinką, kurioje jie gali augti. Be to, platus MKL paplitimas visoje Lietuvoje suteikia galimybę sportuoti vaikams ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažesniuose regionuose. Dėl šios priežasties ilgalaikė „Lidl“ ir MKL partnerystė kuria vertę, kuri gerokai peržengia krepšinio aikštelės ribas – ji padeda auginti aktyvią, atsakingą ir bendruomenišką jaunąją kartą“, – teigia MKL rinkodaros ir marketingo vadovė.
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