„Vasara su oranžiniu kamuoliu“ Kauno rajone: daugiau nei krepšinio stovykla

Nuo birželio 15-osios iki liepos 24-osios vykstančiose aktyviose sporto savaitėse mokiniai ne tik tobulina krepšinio įgūdžius, bet ir susitinka su žinomais treneriais bei profesionaliais krepšininkais.
Svarbiausia programos dalis – asociacijos „Lietuvos krepšinis“ trenerių vedamos treniruotės, suteikiančios vaikams galimybę mokytis iš savo srities profesionalų.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pabrėžia, kad Lietuvos krepšinio sostinės metai savivaldybei pirmiausia yra galimybė dar labiau stiprinti vaikų ir jaunimo ugdymą. Pasak jo, vasaros sporto stovyklos tampa vieta, kurioje vaikai ne tik aktyviai leidžia atostogas, bet ir įgyja patirčių, kurios formuoja jų asmenybę.
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„Tokios iniciatyvos kaip „Vasara su oranžiniu kamuoliu“ leidžia jaunajai kartai ne tik aktyviai leisti vasarą, bet ir semtis patirties iš profesionalų, atrasti motyvaciją augti bei tikėti savo jėgomis. Ne mažiau svarbu ir tai, kad vaikai šiose stovyklose kuria naujas draugystes, mokosi bendradarbiauti ir supranta, jog atkaklus darbas atveria kelią į didelius tikslus. Sportas padeda ugdyti stiprias asmenybes, o stiprios asmenybės kuria stiprias bendruomenes. Todėl Lietuvos krepšinio sostinės vardą matome kaip galimybę suteikti mūsų vaikams kuo daugiau tokių patirčių“, – sako V. Makūnas.
Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Vilkijos gimnazija, kurioje birželio 29 – liepos 3 dienomis vyko „Krepšinio savaitė“. Penkias dienas jaunieji sporto entuziastai dalyvavo intensyviose treniruotėse, susitiko su žinomais krepšinio pasaulio atstovais, klausėsi jų istorijų ir patys išbandė jėgas įvairiose sportinėse veiklose.
Pirmąją stovyklos dieną mokinius aplankė buvęs Vilkijos gimnazijos mokinys, dabar krepšinio treneriu dirbantis Gytis Vyšniauskas. Jis supažindino vaikus su trenerio profesija, priminė svarbiausias krepšinio taisykles, vedė kamuolio valdymo pratybas, o dieną užbaigė azartiškomis 2 prieš 2 varžybomis.
Antrąją dieną treniruotę vedė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ treneris ir buvęs profesionalus krepšininkas Gintautas Kybartas. Jo parengti pratimai pareikalavo nemažai ištvermės, susikaupimo ir ryžto, o mokiniai galėjo įsitikinti, kiek darbo reikia norint nuosekliai siekti sportinių rezultatų.
Trečiąją dieną su vaikais dirbo krepšinio klubo „Snaiperis“ treneris Lukas Šaulevičius. Jo užsiėmimuose daug dėmesio skirta kamuolio varymo, metimo technikos, koordinacijos bei taiklumo lavinimui.
Vėliau sportines veiklas papildė įkvepianti edukacinė patirtis – mokiniai žiūrėjo buvusio gimnazijos mokinio Rimvydo Čekavičiaus režisuotą dokumentinį filmą „Arvydas Sabonis. 11. Visa galva aukščiau“. Filmas priminė, kad didžiausi pasiekimai prasideda nuo atkaklaus darbo, disciplinos ir tikėjimo savo jėgomis.
Krepšinio savaitę vainikavo ypatingas susitikimas su Vilkijos gimnazijos alumnu, Panevėžio „Lietkabelio“ kapitonu Vyteniu Lipkevičiumi. Profesionalus krepšininkas kartu su vaikais sportavo, dalijosi savo patirtimi, atsakinėjo į jų klausimus ir surengė baudų metimo konkursą, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti vardiniais krepšininko marškinėliais.
„Gera sugrįžti. Labiausiai džiugina matyti, kaip pagerėjo sportavimui skirtos sąlygos jaunajai kartai. Labai smagu, kad šiandien vaikai turi puikias galimybes tobulėti“, – sakė V. Lipkevičius.
Anot jo, tokios iniciatyvos vaikams suteikia gerokai daugiau nei galimybę aktyviai praleisti vasarą.
„Tokie projektai yra labai reikalingi – čia matau vien pliusus. Vasara yra laikas, skirtas tobulėti ir išmokti kažko naujo. Tėvams dažnai kyla klausimas, kaip prasmingai užimti vaikus, kad jie mažiau laiko praleistų prie telefonų ar kompiuterių, todėl tokios stovyklos duoda labai daug naudos“, – kalbėjo krepšininkas.
Pasak jo, stovyklose vaikai ugdo ne tik sportinius gebėjimus, bet ir charakterį.
„Vaikai susipažįsta su naujais žmonėmis, mokosi dirbti komandoje, tačiau kartu ugdomi ir individualiai. Labai stipriai formuojasi jų psichologinis pasirengimas – kada reikia pastovėti už save, o kada nusileisti. Tai įgūdžiai, kurie praverčia visą gyvenimą. Lieka tik tikėtis, kad tokių projektų bus dar daugiau“, – teigė V. Lipkevičius.
Jauniesiems sportininkams jis palinkėjo neprarasti motyvacijos.
„Norėti yra svarbu, tačiau vien noro neužtenka. Jei vaikai dirbs tiek pat, kiek svajos, jie tikrai galės pasiekti daug nuostabių dalykų“, – sakė jis.
Vilkijos gimnazijos direktorė Dalė Keliauskienė pabrėžia, kad tokios iniciatyvos mokiniams suteikia kur kas daugiau nei sportinę patirtį.
„Vaikų užimtumas yra nepaprastai svarbus. Mokykla – tai vieta, kurioje mokiniai ne tik mokosi, bet ir praleidžia didelę savo laiko dalį. Kai tas laikas yra prasmingai išnaudojamas, kuriami tvirti pamatai ateities tikslams. Šioje stovykloje vaikai ne tik sportavo – jie mokėsi bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę, stiprino savo charakterį“, – sakė direktorė.
Jos teigimu, ypač didelę motyvaciją vaikams suteikė susitikimai su gimnazijos alumniais ir profesionaliais sportininkais.
„Tokios stovyklos leidžia vaikams iš arti susipažinti su žmonėmis, kurie patys nuėjo ilgą kelią iki profesionalaus sporto. Jie gali papasakoti, kiek darbo ir pastangų reikėjo įdėti, kad pasiektų savo tikslus. Tai ne tik įkvepia, bet ir leidžia suprasti, jog sėkmė ateina per nuoseklų darbą“, – kalbėjo D. Keliauskienė.
Direktorė pabrėžia, kad neformalusis švietimas yra svarbi visapusiško ugdymo dalis.
„Sportinės stovyklos labai prisideda prie pilietiškos, atsakingos ir savimi pasitikinčios asmenybės formavimo. Tai reikšminga ugdymo dalis, leidžianti vaikams augti ne tik kaip sportininkams, bet ir kaip žmonėms.“
Anot jos, didžiausias įvertinimas – pačių vaikų ir jų tėvų atsiliepimai.
„Vaikai kiekvieną dieną su nekantrumu laukė vis naujų veiklų, ypač džiaugėsi galėdami treniruotis kartu su profesionalais, užduoti jiems klausimus ir išgirsti patarimų. Sulaukėme daug padėkų ir iš tėvų, kurie džiaugėsi prasmingu vaikų vasaros užimtumu. Mokiniai patys reflektavo, kad treniruotės buvo aukšto lygio, reikalavo pastangų, tačiau suteikė daug motyvacijos ir įkvėpimo“, – sakė D. Keliauskienė.
Krepšinio savaitė Vilkijos gimnazijoje dar kartą parodė, kad sportas gali būti ne tik fizinio aktyvumo, bet ir vertybių ugdymo priemonė. Tokios iniciatyvos padeda vaikams stiprinti pasitikėjimą savimi, mokytis komandinio darbo, disciplinos ir atkaklumo, o susitikimai su savo srities profesionalais tampa įkvėpimu siekti užsibrėžtų tikslų tiek sporte, tiek gyvenime.
KrepšinisValerijus MakūnasRimvydas Čekavičius
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