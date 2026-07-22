Geriausius savo NBA momentus pamatęs J. Valančiūnas žodžių nerinko: „Aš irgi kaltas“

Prieš naują karjeros etapą Kaune „Žalgiris TV“ J.Valančiūnui paruošė geriausių jo NBA epizodų rinkinuką, tarp kurių ir lemtinga NBA naujokų biržos naktis, pirmieji taškai už Atlanto bei smagūs prisiminimai iš rūbinės.
Visą video jau dabar galite išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
„Ar gražu taip jauną prigauti? Kai jaunas, tai ir naudojasi visa ta gera širdimi. Gali pykti ant savęs, ant visų, čia ir tas rezultatas toks jau, kur aišku buvo viskas. Nemanau, kad reikėtų taip daryti, bet nesiteisinu, aš irgi kaltas, negali taip pasitikėti.
Geros pamokos čia, iš savo klaidų geriausia mokytis, nes skauda, tai sakau, kito tokio karto jau nebuvo“, – kamuolio „vagystę“ rungtynių pabaigoje prisiminė J. Valančiūnas.
Žalgirietis dalijosi emocijomis ir apie pirmąsias savo rungtynes bei taškus NBA lygoje.
Susiję straipsniai
„Tiek tų emocijų buvo, kad jos ištrina atminties plokštelę. Tikrai nebuvo paprasta ir nebuvo ramu. Vis tiek jautėsi baisus jaudulys, eini per emocijas. Kai esi jaunas žaidėjas, tai daug kas nesitiki“, – pridėjo aukštaūgis.
J. Valančiūnas reagavo ir į komandos draugams interviu metu iškrėstas išdaigas, o vėliau kalbėjo apie vaidmens rūbinėje augimą bei pasakojo apie emocinę savo žaidimo dalį.
„Būna ir dabar tų emocijų – tai yra žaidimo dalis, todėl ir žaidžiame tą krepšinį, todėl jis ir veža. Tu žaidi dėl emocijų, džiaugiesi žaisdamas ir pergyveni dėl blogų momentų, tai čia, manau, natūralu.
Yra žaidėjų, kurie žaidžia ir be emocijų, pavyzdžiui, Ąžuolas. Bet šiaip visą gyvenimą žaidžiau su emocijomis, su kažkokia ugnimi, tai kartais net specialiai sukeli kažkokį kipišą tam, kad ta emocija atsirastų ir pasižadintum. Čia taktiški dalyki, tai irgi turi skaityti situaciją“, – dalijosi J. Valančiūnas.
Galiausiai žalgirietis reagavo į savo dėjimus, septynių tritaškių pasirodymą bei papasakojo apie ryši su Nikola Jokičiumi, todėl kviečiame įsijungti visą video.
Jonas ValančiūnasNBANikola Jokičius
Rodyti daugiau žymių