Kaunas atvėrė piniginę dar plačiau – „Žalgiriui“ atseikėjo dar vieną apvalią sumelę

Kauno savivaldybė nuo 2020–ųjų VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ kasmet skiria 2 mln. eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į įspūdingus sportinius pasiekimus.
„Jau seniai Kauną galima vadinti Lietuvos sporto centru. Prie to stipriai prisideda Kauno „Žalgiris“. Klubas tapo ir miesto, ir visos Lietuvos tapatybės dalimi.
Jo istorija parašyta ne tik titulais, bet ir ištikimybe tradicijoms, charakteriui. Kaunui jis suteikia išskirtinį pasididžiavimo jausmą ir vardo garsinimą visame pasaulyje“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
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Praėjusį sezoną žalgiriečiai iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, apgynė Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionų titulą, o Eurolygoje pasiekė aukštą – penktąją – vietą.
„Kauno miesto savivaldybės indėlis į „Žalgirio“ klubo vystymąsi visada buvo labai reikšmingas. Miestas ir jo klubas yra neatsiejami vienas nuo kito, todėl esame dėkingi už jaučiamą stiprų palaikymą ir didinamą paramą.
Šis bendradarbiavimas mums leidžia siekti aukščiausių tikslų ne tik krepšinio aikštelėje, bet ir didinti „Žalgirio“, kaip organizacijos, veiklos sritis bei profesionalumą, taip kuriant vertę visam Kauno miestui.
Esame dėkingi Kauno miesto savivaldybei už pasitikėjimą ir palaikymą, leidžiantį išlaikyti klubo stabilumą ir nuoseklų augimą.
„Žalgiris visada buvo ir bus Kauno simbolis, todėl itin džiaugiamės sklandžiu bendradarbiavimu su miesto savivaldybe“, – kalbėjo Kauno „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
Kauno „Žalgirio“ krepšinio komanda intensyviai ruošiasi 2026/2027 m. sezonui, kuriame keliami ne ką mažiau ambicingi tikslai: išsaugoti KMT taurę Kauno mieste, iškovoti aukso medalius stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje bei sėkmingai pasirodyti 2026/2027 m. Eurolygos sezone.
Visvaldas MatijošaitisKauno miesto savivaldybėKauno Žalgiris
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