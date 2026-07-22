Laurynas Birutis palieka Lietuvą – susirado naują karjeros stotelę

2025–2026 m. sezoną „Casademont“ Ispanijos čempionate finišavo tik penkiolikta, tačiau naujam sezonui siekia suformuoti ne tik konkurecingą biudžetą, tačiau ir galingesnę ekipą.
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Praėjusį sezoną Eurolygoje L. Birutis per 10 minučių vidutiniškai rinko po 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,2 naudingumo balo.
LKL čempionate aukštaūgis vidutiniškai pelnė po 8,7 taško, atsikovojo po 4,3 kamuolio, blokavo 0,7 metimo.
L. Birutis jau yra rungtyniavęs Ispanijos lygoje – 2020–2022 m. jis atstovavo Santjago de Kompostelos „Monbus Obradoiro“.