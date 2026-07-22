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Laurynas Birutis palieka Lietuvą – susirado naują karjeros stotelę

2026 m. liepos 22 d. 18:26
Lrytas.lt
Su Kauno „Žalgiriu“ po šio sezono atsisveikinęs aukštaūgis Laurynas Birutis rado naują komandą. Portalo basketnews žurnalistas Donatas Urbonas tikina, kad 28-erių 213 cm ūgio vidurio puolėjas kelsis į Ispaniją ir baigia suderinti sutartį su Saragosos „Casademont“.
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2025–2026 m. sezoną „Casademont“ Ispanijos čempionate finišavo tik penkiolikta, tačiau naujam sezonui siekia suformuoti ne tik konkurecingą biudžetą, tačiau ir galingesnę ekipą.
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Praėjusį sezoną Eurolygoje L. Birutis per 10 minučių vidutiniškai rinko po 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,2 naudingumo balo.
LKL čempionate aukštaūgis vidutiniškai pelnė po 8,7 taško, atsikovojo po 4,3 kamuolio, blokavo 0,7 metimo.
Laurynas Birutis<br>LKL, kurią remia Betsson/R.Luko Daugiau nuotraukų (4)
Laurynas Birutis
LKL, kurią remia Betsson/R.Luko
L. Birutis jau yra rungtyniavęs Ispanijos lygoje – 2020–2022 m. jis atstovavo Santjago de Kompostelos „Monbus Obradoiro“.
Laurynas BirutisKauno ŽalgirisSaragosos CAI

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