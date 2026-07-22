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Lietuvos krepšinio rinktinė atsidūrė nežinomybėje – „ne“ ištarė ir D. Songaila

2026 m. liepos 22 d. 09:01
Lrytas.lt
Nors šalies krepšiniui vadovaujanti asociacija „Lietuvos krepšinis“ pažadėjo, kad dar šią savaitę bus išspręsti visuomenę jaudinantys klausimai dėl vyriausiojo trenerio, panašu, viskas nėra taip paprasta.
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Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad Lietuvos krepšinio rinktinę atsisakė treniruoti asociacijos į šią poziciją kalbintas Darius Songaila.
Tai jau ne pirmas „ne“, kurį išgirsta šalies krepšinio vadovybė.
Anksčiau apie savo atsisakymą treniruoti Lietuvos rinktinę krepsinis.net kalbėjo Dainius Adomaitis, o 15min.lt skelbė, kad „Lietuvos krepšinis“ buvo kreipęsis ir į Kauno „Žalgirio“ strategų štabą, bet ir iš jo teigiamo atsakymo nesulaukė.
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Tai jau ne pirmas kartas, kai D. Songaila atsisakė treniruoti Lietuvos rinktinę.
Tokį atsakymą „Lietuvos krepšiniui“ jis buvo pateikęs ir anksčiau šią vasarą, bet niekaip dabartiniam treneriui Rimui Kurtinaičiui pamainos surasti negalinti krepšinio vadovybė stengėsi perkalbėti 48-erių D. Songailą.
Krepšinio specialistas šiemet turi itin užimtą vasarą – visai neseniai jis baigė savo žygį kartu su Lietuvos U20 jaunimo krepšinio rinktine. Europos čempionate ši komanda užėmė devintąją vietą. Sezoną D. Songaila pradės stovėdamas prie „Šiaulių“ komandos vairo.
Darius Songaila.<br>LKL, kurią remia Betsson/R.Luko Daugiau nuotraukų (8)
Darius Songaila.
LKL, kurią remia Betsson/R.Luko
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