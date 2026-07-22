Netikėta žinia: LRT „patrauktas“ komentatorių duetas grįžta – vėl komentuos rinktinės kovas

Trečiadienį paskelbta, kad LRT pratęsė bendradarbiavimą su komentatoriais Roku Grajausku ir Augustu Šuliausku.
Maža to, komentatorių duetas vėl komentuos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes.
Žiūrovams gerai pažįstamas komentatorių duetas grįš rugpjūčio 28-ąją – 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynėse Turkija – Lietuva.
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Primename, kad liepos pradžioje LRT priėmė sprendimą pakeisti iki tol dirbusį komentatorių duetą naujais komentatoriais.
Apie tai viešai prakalbęs A. Šuliauskas teigė, kad tam įtaką darė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ spaudimas.
A. Šuliausko ir R. Grajausko pozicijas praėjusiame atrankos lange užėmė „Lietuvos krepšinis“ dirbantis Agnius Atstopas bei Tautvydas Šležas.
Tiesa, šis komentatorių pasikeitimas sukėlė nemažą ažiotažą krepšinio bendruomenėje – viešos kritikos tąsyk sulaukė ne tik „Lietuvos krepšinis“, bet ir LRT.
Pokyčiais nusivylusi visuomenė reikalavo LRT paaiškinimų, kodėl iš tiesų buvo priimtas toks sprendimas. LRT pateikė atsakymą po A. Šuliausko feisbuko įrašu, tiesa, pateiktasis atsakymas sukėlė ne ką mažesnį pasipiktinimą.
„LRT televizijos laidų vedėjų, komentatorių ir ekspertų komandos yra periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos. Formuodami skirtingų projektų komandas, nuolat ieškome naujų talentų, balsų ir požiūrių, galinčių praturtinti LRT turinį ir pasiūlyti auditorijai įvairių patirčių.
Puikiai vertiname Augusto Šuliausko ir Roko Grajausko indėlį į LRT sporto transliacijas, jų profesionalų darbą ir emocijas, kurias jų komentarai suteikė žiūrovams. Tikimės, kad ateityje turėsime progų bendradarbiauti ir kituose LRT projektuose.
Sprendimus dėl komandų sudėties LRT priima atsižvelgdama į konkretaus projekto redakcinę kryptį, transliacijų poreikius, norą išbandyti naujus kūrybinius derinius ir siekį auditorijai pristatyti naujus vardus. Suprantame, kad žiūrovai turi pamėgtus komentatorius, todėl tokie pokyčiai gali kelti klausimų“, – rašė LRT.
Trečiadienį paskelbtame LRT pranešime žiniasklaidai pridedama, kad pastarąsias dvejas Lietuvos vyrų rinktinės rungtynes su Didžiąja Britanija ir Italija komentavęs Agnius Atstopas taip pat tęs darbą LRT sporto projektuose.
Rugsėjį LRT žiūrovai jį išgirs komentuojant FIBA moterų pasaulio krepšinio čempionato ir FIBA 3x3 Europos čempionato transliacijas.