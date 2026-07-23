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„Krepšinio pasaulio“ laidos legenda V. Mačiulis atsidūrė reanimacijoje

2026 m. liepos 23 d. 22:41
Lrytas.lt
Vienas iš garsių šalies krepšinio metraštininkų ir legendinės laidos „Krepšinio pasaulyje“ vedėjas Vidas Mačiulis atsidūrė ligoninės reanimacijoje. Žinomam šalies sporto žurnalistui LSMU Kauno klinikose buvo atlikta intervencinė procedūra – širdies stentavimas, skelbia 15 min.
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Į reanimacija V. Mačiulis pateko operacijos metu įdėjus tris stentus. Medikai konstatavo, kad „Krepšinio“ pasaulio“ laidos vedėjui pagrindinė kraujagyslė buvo užakusi 95 procentais.
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„Būtų plyšus širdis, sakė, kad bet kurią minutę galėjo...“, – portalui 15 min. sakė atėjęs į ligoninę ir staigiai operuotas V. Mačiulis.
Vidas Mačiulis sausio 18-ąją atšventė 80-mečio jubiliejų.
„Man širdyje maloniau minėti sausio 11 d. – laidos „Krepšinio pasaulyje“ gimtadienį, 2026-siais kaip tik buvo 34-asis gimtadienis, – kalbėjo per savo jubiliejų V. Mačiulis.
Autorinė televizijos laida „Krepšinio pasaulyje“ yra ilgiausiai Lietuvoje transliuojama teminė televizijos laida. Ji tapo reiškiniu, užauginusiu ištisas krepšinio sirgalių kartas ir padėjusiu krepšiniui tapti lietuvių tautinės tapatybės dalimi.
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