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Buvęs žalgirietis prisidirbo – vogė degtinę ir iškeikė pareigūnus

2026 m. liepos 23 d. 10:55
Lrytas.lt
Prieš 15 metų Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs gynėjas Ty'us Lawsonas prisidirbo. Karjerą baigusi buvusi NBA žvaigždė liepos mėnesį pateko į policijos nemalonę.
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38-erių T. Lawsonas Kolorado valstijoje buvo suimtas liepos 16-ąją dėl smulkios vagystės – buvęs profesionalus krepšininkas pavogė 34 JAV dolerių vertės degtinės „Tito's Vodka“ butelį ir pasišalino iš parduotuvės.
Kaip rašo „The New York Post“ žurnalistė Valentina Martinez, aštuonerius metus NBA praleidęs gynėjas paėmė degtinės butelį ir nužygiavo į greta esantį restoraną.
Kai buvo suimtas, T. Lawsonas „kvepėjo neaiškiu alkoholiu“ ir, kaip teigiama dokumentuose, išplūdo pareigūnus, o vieną iš jų pavadino „balta kale“. Visgi pažymima, kad vyras galiausiai nusiramino ir pareigūnų atsiprašė.
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Su teisėsauga T. Lawsonas yra turėjęs problemų ir anksčiau, o 2020-aisiais jam buvo uždrausta žaisti Kinijos krepšinio lygoje po to, kai jis viename socialinių tinklų paskelbė įrašą su, kaip nustatė jo atstovauta Kinijos komanda ir pati lyga, žeminančiu komentaru apie šalies moteris.
2015-aisiais T. Lawsonas du kartus buvo suimtas už vairavimą apsvaigus.
T. Lawsonas „Žalgiryje“ rungtyniavo 2011-2012 m. sezone, kai NBA lygoje buvo įsivyravęs lokautas. Tą sezoną gynėjas susilaukė daug kritikos iš Kauno ekipos fanų dėl savo atsainaus požiūrio į žaidimą.
Nepaisant to, kad į Kauną jis atvyko turėdamas žvaigždės statusą NBA lygoje, Eurolygoje jis vidutiniškai rinko po 7,4 taško, 3 atkovotus kamuolius, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 7,9 naudingumo balo.
Kauno ŽalgirisdegtinėTy Lawsonas

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