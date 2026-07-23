Liepos 14-ąją įsiteisėjusiu sprendimu buvo nutarta, kad Turkijos ekipa lietuviui turi išmokėti 70,544 tūkst. JAV dolerių. Taip pat pat buvo priteista ir 562,54 JAV dolerių palūkanų suma.
Klubas turės susimokėti ir 25 tūkst. JAV dolerių mokestį žaidėjo agentūrai „Wasserman France“. Dar 7 tūkst. JAV dolerių atiteks bendrai M. Kuzminskui ir agentūrai už bylinėjimosi išlaidas.
Bylos epicentre – nesumokėti dviejų mėnesių atlyginimai ir priedas už pasiekimus 2022-2023 m. sezone.
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M. Kuzminskui pagal kontraktą buvo numatyta 250 tūkst. JAV dolerių alga per sezoną, kuri buvo išskaidyta į 9 mokėjimus po 27,778 tūkst. JAV dolerių. Už patekimą į Turkijos lygos finalą buvo numatyta papildoma 15 tūkst. JAV dolerių suma.
Gegužės ir birželio mėnesį numatytų atlyginimų M. Kuzminskas tąkart negavo ir galiausiai kreipėsi į BAT. „Karšiyaka“ atstovai savo pozicijos nepateikė ir teismo procese net nedalyvavo.
Bylą FIBA Arbitražo teisme laimėjo ir krepšininkė Kamilė Nacickaitė-van der Horst. Ji 2022-23 m. sezone rungtyniavo Stambulo „Galatasaray“ komandoje, kuri lietuvei neišmokėjo sutartyje numatytų priedų.
Turkijos ekipai 36-erių gynėjai turės išmokėti 10 tūkst. eurų. Taip pat galios ir metinės 5 procentų palūkanos, kol visa suma bus išmokėta.