R. Jokubaitis – arti sugrįžimo į krepšinio aikštelę: paviešino naujus treniruotės vaizdus

R. Jokubaičio atstovaujamas Miuncheno „Bayern“ klubas pasidalino lietuvio treniruotės vaizdais, kuriuose gynėjas atlieka metimus.
Vėliau klubas paviešino ir vaizdo įrašą, kuriame galima matyti, jog Roko treniruotę bent dalinai stebėjo ir vienas geriausių Eurolygos snaiperių Andreas Obstas, su Vokietijos klubu praėjusį sezoną pasirašęs naują, apie 1,5 milijono eurų per sezoną vertą sutartį.
„Kai aš žiūriu, tai jis kiekvieną metimą pataiko“, – linksėdamas galvą sakė A. Obstas.
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2025-ųjų rugsėjo 1-ją vykusiose Europos čempionato rungtynėse su Suomija R. Jokubaitis patyrė itin sunkią traumą – gynėjui plyšo kryžminiai kairiojo kelio raiščiai.
Tuomet buvo kalbama, kad be krepšinio lietuvis praleis bent pusmetį, tačiau prieš čempionatą sutartį su R. Jokubaičius sudariusi „Bayern“ komanda mažeikiškio grįžti į aikštelę neskubino.
Tikimasi, kad R. Jokubaitis Eurolygos sezoną pradės pilnu pajėgumu.