Dainiaus Adomaičio 2022-2026 metais treniruotas Tokijo „Alvark“ klubas paskelbė, kad nutraukė kontraktą su 34-erių aukštaūgiu, nes sulaukė žinutės apie jo norą baigti karjerą.
B. Daviesas į tuomet dar Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Žalgirį“ atvyko 2017-aisiais ir pamažu tapo viena kertinių komandos dalių. Aukštaūgis sužibėjo 2017-18 m. Eurolygos atkrintamosiose, kai serijoje su Pirėjo „Olympiakos“ vidutiniškai rinko po 17 taškų ir 19,8 naudingumo balo ir padėjo Kauno ekipai prasibrauti į finalo ketvertą.
Kitą sezoną amerikietis sužydėjo ryškiausiomis spalvomis: Eurolygos reguliariajame sezone vidutiniškai rinkdamas po 14,4 taško ir 17,5 naudingumo balo buvo išrinktas į pirmąjį simbolinį penketą.
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Vėliau B. Daviesas karjerą tęsė „Barcelona“, Milano „Olimpia“, „Valencia Basket“ ir Belgrado „Partizan“ komandose. Nuo 2025-ųjų jis rungtyniavo „Alvark“ ekipoje, tačiau jį nuolat persekiojo traumos.