„Ryto“ naujokas jau nekantrauja padovanoti titulą Vilniui – turėjo pažadą sirgaliams

Prancūzijos čempionate („Betclic Élite“) puolėjas aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių, pelnydavo po 8,2 taško, sugriebdavo po 4,2 atkovoto kamuolio, atlikdavo po 1,1 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo po 11,2 naudingumo balo. Europos taurės turnyre jo statistika per vidutiniškai 23 žaidimo minutes siekė 7,7 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei 1,1 perimto kamuolio per rungtynes.
„Džiaugiamės Ricky atvykimu į komandą. Visų pirma vertiname jo universalumą ir gebėjimus, ką jis galės duoti komandai – tiek jo kovotojo, tiek atletines savybes. Kitas dalykas, ne ką mažiau svarbus – žaidėjas buvo svarbi Europos taurės čempionų komandos dalis. Tai taip pat žaidėjas, kuris žino, ką reiškia laimėti, žino, ką reiškia praeiti per sunkumus norint kažką laimėti. Džiaugiamės jo pasirašymu ir tikimės, kad jis bus svarbi mūsų dėlionės dalis“, – kalbėjo vyr. treneris Nedas Pacevičius.
Užpraėjusį, 2024–2025 m. sezoną, krepšininkas rungtyniavo Izraelio pirmenybėse, kur atstovavo Nes Zionos „Ironi“ klubui. Šioje komandoje jo vaidmuo puolime buvo didesnis – per rungtynes jis vidutiniškai rinkdavo po 12,6 taško, sugriebdavo po 7,2 kamuolio, atlikdavo po 2,3 rezultatyvaus perdavimo, blokuodavo po 1,2 metimo bei perimdavo po 1,3 kamuolio. Dvitaškius krepšininkas metė 62,2 proc. taiklumu.
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Profesionalo karjerą R. Lindo pradėjo 2023–2024 m. sezone Suomijoje, Kouvolos „Kouvot“ ekipoje, kur per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 17,6 taško ir atkovodavo po 10,2 kamuolio.
„Kiekvienose rungtynėse atiduosiu visas jėgas ir 100 procentų savęs. Padarysiu viską, kad padėčiau komandai laimėti! Labai nekantrauju tęsti pergalingą kultūrą čia, „Ryte“, ir tikiuosi atvežti Vilniaus miestui dar vieną čempionų titulą!“ – sakė komandos naujokas Ricky Lindo.
Prieš persikeldamas į Europą, krepšininkas penkerius metus rungtyniavo NCAA studentų lygoje. Pirmuosius du sezonus jis praleido Merilando universitete, o vėliau persikėlė į Džordžo Vašingtono universitetą.
Paskutiniame sezone (2022–2023 m.) puolėjas per rungtynes vidutiniškai įmesdavo po 10,6 taško, sugriebdavo po 7,6 kamuolio bei blokuodavo po 1,2 varžovo metimo. R. Lindo taip pat yra atstovavęs Panamos vyrų krepšinio rinktinei atrankoje į Pasaulio taurę.
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