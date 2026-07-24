„Vasara su oranžiniu kamuoliu“: profesionalaus trenerio pamokos įkvėpė šimtus vaikų

Nuo birželio 15-osios iki liepos 24-osios net 16 Kauno rajono švietimo įstaigų organizavo nemokamas sporto stovyklas, kuriose vaikai ne tik lavino krepšinio įgūdžius, bet ir susitiko su profesionaliais treneriais bei žinomais šalies krepšininkais.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas įsitikinęs, kad tokios iniciatyvos kuria ilgalaikę vertę tiek vaikams, tiek visai bendruomenei. „Mums svarbu, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę atrasti aktyvų gyvenimo būdą. Profesionalių trenerių ir žaidėjų apsilankymai, bendravimas su vaikais ir įkvepiančios treniruotės ne tik padeda ugdyti sportinius gebėjimus, bet ir skatina pasitikėjimą savimi, atkaklumą bei norą siekti užsibrėžtų tikslų. Net jei ne visi šių stovyklų dalyviai pasirinks sportininko kelią, tikime, kad įgytos vertybės ir patirtys lydės juos visą gyvenimą“, – sako V. Makūnas.
Viena svarbiausių projekto dalių tapo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ trenerio Gintauto Kybarto vedamos treniruotės, suteikusios vaikams galimybę mokytis iš savo srities profesionalų.
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Šių treniruočių ciklas liepos 21 dieną baigėsi Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje, tačiau per visą vasarą treneriai aplankė visas projekte dalyvavusias ugdymo įstaigas, kiekvienoje jų palikdami ne tik naujų sportinių žinių, bet ir motyvacijos judėti, augti bei tikėti savo galimybėmis.
Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos direktorius Aurimas Radzevičius sako, kad sprendimas prisijungti prie iniciatyvos buvo natūralus.
„Kauno rajonas šiemet paskelbtas Lietuvos krepšinio sostine, todėl stovyklų ciklas „Vasara su oranžiniu kamuoliu“ mūsų bendruomenei pasirodė labai aktuali iniciatyva. Turime puikią sporto infrastruktūrą – naują sporto salę, stadioną, todėl bendruomenė noriai įsitraukė, kad vaikų vasara būtų aktyvesnė, įdomesnė ir prasmingesnė.“
Anot direktoriaus, svarbiausias tokių stovyklų tikslas – skatinti vaikus daugiau judėti ir kuo daugiau laiko praleisti aktyviai. „Norisi, kad vaikai vasaros metu atsitrauktų nuo kompiuterių, telefonų ir kitų ekranų. Fizinis aktyvumas šiandien yra ypač svarbus, o tokios stovyklos suteikia galimybę ne tik sportuoti, bet ir išbandyti naujas sporto šakas, atrasti naujų pomėgių.“
Didelį įspūdį vaikams paliko ir susitikimai ir treniruotės su profesionalais. „Vaikams labiausiai patiko asociacijos „Lietuvos krepšinis“ paskirto trenerio vedamos krepšinio veiklos. Jie labai noriai įsitraukė į treniruotes, o kartu turėjo galimybę susipažinti ir su Lietuvos krepšinio istorija – žiūrėjo edukacinius filmus, daugiau sužinojo apie mūsų šalies krepšinio tradicijas ir dar geriau suprato, kodėl Lietuva vadinama krepšinio šalimi“, – pasakojo A. Radzevičius.
Svarbiausia – judėti ir atrasti sporto džiaugsmą
Vienas svarbiausių projekto akcentų – asociacijos „Lietuvos krepšinis“ trenerių vedamos treniruotės, kurių metu vaikai ne tik mokėsi pagrindinių krepšinio elementų, bet ir iš arti susipažino su profesionalų požiūriu į sportą.
Visose 16-oje projekte dalyvavusių Kauno rajono ugdymo įstaigų treniruotes vedęs asociacijos „Lietuvos krepšinis“ treneris G. Kybartas sako, kad svarbiausias tokių iniciatyvų tikslas – ne tik ugdyti sportinius gebėjimus, bet ir paskatinti vaikus atrasti judėjimo džiaugsmą.
– Kaip apibūdintumėte projektą „Vasara su oranžiniu kamuoliu“ iš trenerio perspektyvos? Kuo jis, jūsų nuomone, yra vertingas vaikams? – buvo paklausta G. Kybarto.
– Manau, kad vaikams labai svarbu po mokslo metų turėti kuo daugiau veiklos, kad jie nesėdėtų namuose prie kompiuterio ar nenaršytų telefone. Vasara – puikus metas sustiprėti fiziškai, daugiau laiko praleisti gryname ore ir išbandyti sporto šakas, kurių galbūt dar nėra bandę. Tokie projektai labai prisideda prie vaikų užimtumo ir visapusiško ugdymo.
– Šio projekto metu dirbote su vaikais net 16-oje Kauno rajono ugdymo įstaigų. Kokį įspūdį paliko jaunieji stovyklų dalyviai?
– Buvo labai smagu matyti tiek daug vaikų, kurie pasirinko dalyvauti stovyklose. Nors vasarą daugelis šeimų išvyksta atostogauti, vaikų tikrai netrūko. Džiugino jų noras judėti, mokytis ir išbandyti kažką naujo. Kai kurie pirmą kartą paėmė į rankas krepšinio kamuolį, tačiau labai stengėsi ir visą laiką lydėjo geros emocijos.
– Kokį pagrindinį tikslą sau keliate atvykdamas pravesti treniruotę tokiose vasaros stovyklose?
– Norisi, kad vaikai susipažintų su krepšiniu ir pajustų šio sporto malonumą. Galbūt dalis jų po šių treniruočių nuspręs lankyti krepšinio būrelį. Stengiuosi, kad treniruotėse būtų daug judėjimo, žaidimo ir sveikos konkurencijos, tačiau visa tai vyktų žaismingoje atmosferoje.
– Kokius įgūdžius tokio amžiaus vaikams svarbiausia ugdyti?
– Šių stovyklų metu daugiausia dėmesio skyrėme pagrindiniams krepšinio elementams – kamuolio varymui, perdavimui ir metimui. Svarbiausia buvo supažindinti vaikus su šiais pagrindais ir parodyti, kad net pirmieji žingsniai sporte gali būti įdomūs bei įtraukiantys.
– Kiek tokie projektai prisideda prie vaikų asmenybės ugdymo?
– Labai stipriai. Sportuodami vaikai mokosi disciplinos, atsakomybės, komandinio darbo ir lyderystės. Šie įgūdžiai praverčia ne tik sporte – jie persikelia ir į mokslus, darbą, kasdienį gyvenimą. Kad ir kokį kelią žmogus pasirinktų ateityje, gebėjimas dirbti komandoje ir siekti tikslo visada bus svarbus.
– Ar per šias stovyklas buvo akimirkų, kurios jums ypač įsiminė?
– Labiausiai įsiminė vaikų šypsenos. Tai nėra profesionalus sportas, kuriame svarbiausia rezultatas. Čia svarbiausia gera emocija, noras judėti ir augti draugiškoje aplinkoje. Būtent tai labiausiai ir įkvepia.
– Ko, jūsų nuomone, vaikai išsiveža iš šių stovyklų, be geresnių krepšinio įgūdžių?
– Manau, kad jie išsiveža geras emocijas. Galbūt jie neprisimins visų pratimų ar trenerio pastabų, tačiau prisimins gerą jausmą. O būtent jis dažnai paskatina sugrįžti į sporto salę, tęsti treniruotes ar išbandyti kitą sporto šaką.
– Kodėl svarbu, kad profesionalūs treneriai atvyktų ne tik į didžiuosius miestus, bet ir į regionus?
– Vaikams labai svarbu parodyti dėmesį, atvykti pas juos. Jie pamato, kad ir gyvendami mažesniuose miesteliuose gali siekti didelių tikslų – tapti sportininkais, treneriais ar tiesiog aktyviais, sveikais žmonėmis.
– Kokį grįžtamąjį ryšį pajutote iš vaikų?
– Kiek teko kalbėtis, vaikams treniruotės labai patiko. Ypač įvairūs žaidimai. Kai kurie sakė, kad grįžę namo bandys savarankiškai kartoti išmoktus pratimus. Man, kaip treneriui, tai yra didžiausias įvertinimas.
– Ką palinkėtumėte vaikams, kurie po šios vasaros stovyklos svajoja toliau augti sporte?
– Linkiu užsispyrimo, noro dirbti ir suprasti, kad visi sunkumai yra laikini. Jei vaikai nuosekliai stengsis, jie galės pasiekti savo tikslų ne tik sporte, bet ir gyvenime.
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