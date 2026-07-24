Penktadienį M. Balčiūnas teigė, kad po vykusio posėdžio „Lietuvos krepšinis“ nusprendė vienbalsiai išreikšti palaikymą R. Kurtinaičiui ir suteikti jam žalią šviesą toliau treniruoti Lietuvos rinktinę.
Vis dėlto dar neaišku, ar pats R. Kurtinaitis norės treniruoti rinktinę.
„Lietuvos krepšinis“ vadovas pridūrė, kad asociacija dar liepos 8-ąją gavo atsistatydinimo raštą iš R. Kurtinaičio ir jo asistento Tomo Pačėso. Teigiama, kad galutinio R. Kurtinaičio atsakymo M. Balčiūnas tikisi sulaukti per parą.
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Paklaustas, kuris treneris būtų pirmas kandidatas pakeisti R. Kurtinaitį, jei jis atsisakytų treniruoti Lietuvos rinktinę, M. Balčiūnas kalbėjo mįslingai.
„Variantų įvairių yra. Šiuo metu reiškiame pasitikėjimą R. Kurtinaičiui, palaukime jo apsisprendimo“, – kalbėjo jis.
Asociacijos vadovas teigė, kad per visą šį laikotarpį jis kalbėjo tik su Dariumi Songaila.
„Oficialus pasiūlymas buvo vienintelis – D. Songailai. Susisiekėme su „Šiaulių“ klubo savininku, gavome leidimą pasikalbėti, bet atsivertę jo užimtumą pamatėme, kad nėra variantų“, – samprotavo M. Balčiūnas.
Paklaustas, ar nekalbėjo su daugiau kandidatų, M. Balčiūnas neigė viešoje erdvėje pasirodžiusius pranešimus dėl Dainiaus Adomaičio kandidatūros.
„Nekalbėjau, tikrai nekalbėjau (su D. Adomaičiu), – samprotavo M. Balčiūnas. – Mūsų sprendimas yra pasitikėti R. Kurtinaičiu, kitų variantų nesvarstome.“
Po prasto vasaros atrankos lango gerokai pasikeitė ir kai kurių Lietuvos rinktinės žaidėjų nuotaikos.
Skelbiama, kad rugpjūčio pabaigoje lauksiančių rungtynių su turkais ir bosniais nežais iki šiol niekada rinktinei atstovauti neatsisakęs Jonas Valančiūnas. Stipriai abejojama ir dėl dviejų NBA talentų – Mato Buzelio bei Kasparo Jakučionio – atvykimo.
M. Balčiūnas teigė, kad dialogai su žaidėjais vyksta, bet šiuo metu tai nėra prioritetinis klausimas.
„Kalbėjome su visais kertiniais žaidėjais. Susirinkome informaciją, jos yra įvairčios. Koks bus rinktinės branduolys, nuspręs treneris.
Treneris ne vieną kartą įrodė, kad gali sukomplektuoti konkurencingą komandą iš bet kurių žaidėjų. Jonas tikrai yra laukiamas, bet šiai dienai mes turime spręsti trenerio klausimą“, – pridūrė asociacijos prezidentas.
M. Balčiūnas taip pat atsikleidė, kad sulaukus R. Kurtinaičio teigiamo atsakymo, bus svarstymai atnaujinti ir rinktinės trenerių asistentų štabą.
„Mes neabejojame šio štabo kompetencijų trūkumu, bet papildymas suteiktų dar daugiau potencialo. Tos pavardės yra reikšmingos, jums puikiai žinomos, bet kol nėra pagrindinio trenerio, nėra prasmės jų detalizuoti.
Jos bus paviešintos artimiausiu metu, jei treneris R. Kurtinaitis sutiks. Šiai dienai čia ir sustokime“, – kalbėjo jis.
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