Eurolygos čempioną papiktino M. Balčiūno žodžiai: „Man smegenys neišneša“

Tokią žinią paskelbęs M. Balčiūnas po to atsakinėjo į žurnalistų klausimus. Tiek paties ALK vadovo iš pradžių pasakyti teiginiai, tiek ir vėliau pateikti atsakymai papiktino Eurolygos čempioną Martyną Gecevičių.
„Kuo toliau, tuo sunkiau virškinasi tos visos kalbos iš tuščio į kiaurą. Tu nieko neatsakai, nieko neduodi. Kažkiek gal jau matosi mažiau pasitikėjimo, kūna kalba buvo tokia, kad kartais užstringa, kartais gal reikia pagalvot, ko anksčiau nebūdavo, bet čia minimalūs epizodai. Maksimaliai nenori paslyst, maksimaliai nenori duot kažkokio preteksto prisikabint prie žodžių, bet čia yra smulkmenos. Man ta konferencija yra apie nieką. Aš jos nesuprantu, man tokios nepatinka.
Nieko nepasakai, „konsultacija, ne pasiūlymas“, „išreiškiam pasitikėjimą“ penkis kartus pasakai, nuostatai. Tris kartus patikslina, ar mato kažkokių savo klaidų, ne, viskas okey, išreiškima Rimu pasitikėjimą, rytoj turėsim planą, jei sutiks ar nesutiks. Bendrai pažiūrėjus į tą situaciją, tą sprendimą, man norisi sakyti žodį juokingas. Ta visa situacija yra juokinga, ne tas sprendimas. Ta visa situacija yra juokinga per ašaras“, – „O, Sportas“ tinklalaidėje „Ant karštų“ teigė buvęs rinktinės krepšininkas.
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Konferencijos metu M. Balčiūnas teigė, kad pasiūlymo treniruoti rinktinę susilaukė tik „Šiaulių“ strategas Darius Songaila, o pokalbius su kitais kandidatais, kaip Dainiumi Adomaičiu ar Giedriumi Žibėnu, pavadino konsultacijomis, nes pasiūlymai yra tik oficialūs.
Taip pat buvo ne kartą pakartota, kad ALK Vykdomasis komitetas vienbalsiai išreiškė pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Buvo kalbėta apie R. Kurtinaičio patriotiškumą ir atneštus pokyčius į rinktinę bei efektyvų mūsų nacionalinės ekipos puolimą.
Tokios kalbos visiškai nesužavėjo M. Gecevičiaus.
„Tie dalykai lenda, kad [žaidėjai] susipyko su treneriu, apsižodžiavo. Buvo tas gandas, kad J. Valančiūnas nevažiuos į tą langą, jei tas pats trenerių štabas. Su tom konsultacijom ir pasiūlymais čia jau yra žodžių žaismas. Tu neskambini D. Adomaičiui pasikonsultuot, ką daryt su R. Kurtinaičiu, <...> tu nesiūlai D. Songailai darbo, jei išreiški pasitikėjimą, – kalbėjo 38-erių M. Gecevičius. – Tu negali išreikšt pasitikėjimo ir kalbėtis su kitais treneriais.
Tas pasitikėjimo išreiškimas yra toj situacijoj, nes tu neturi, ką daryt, nes tu neradai kito varianto per 10 dienų ar per dvi savaites, kiek praėjo nuo rungtynių su italais, ir tu neturi kito varianto. Kurtinaitis su Pačėsu nori išeit, štabe daugiau nėra, kam atiduotum rinktinės vairą, ir tada tu lieki toj situacijoj, kad tu išreiški pasitikėjimą Rimu Kurtinaičiu. Atrodo labai juokingai. Suprantu, kad tu pats nenorėjai jo atleisti. Pats treneris nori išeit ir dabar per prievartą gaunasi, kad prieš dvi savaites norėjo išeit, bet kadangi dabar nėra, kam treniruot, tu prašai jo pasilikt ir išreiški pasitikėjimą.“
Netrukus dukart Eurolygos čempionu su Pirėjo „Olympiakos“ tapęs M. Gecevičius emocingai apibūdino šiuo metu susiklosčiusią padėtį.
„Ta situacija yra neeilinė. Man, pavyzdžiui, smegenys nu neišneša, ant kiek mes nusivažiavom. Man tai gaila. Apie M. Balčiūną ir R. Kurtinaitį galim nekalbėt, galim žiūrėt į bendrą situaciją, tą visą triukšmą ir koks yra vaibas aplink rinktinę. Jis yra labai labai prastas. Tie klausimai žurnalistų... Nieko neatsako. Tu matai, kaip žmonės reaguoja social medijoj – mačiau visokių išsireiškimų: ir klouno ženkliukų, ir taip toliau. Žmonės supranta. Realiai laukėm 10 dienų, o nieko naujo nesulaukėm“, – teigė M. Gecevičius.
Martynas GecevičiusMindaugas BalčiūnasLietuvos krepšinio federacija (LKF)
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