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Į Barseloną skridęs M. Wrightas nutūpė Italijoje

2026 m. liepos 24 d. 14:27
Lrytas.lt
Praėjusiame sezone Kauno „Žalgiryje“ suspindusio Moseso Wrighto karjeroje įvyko netikėtas posūkis.
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Nors iš pradžių 27-erių amerikietis buvo pasirašęs sutartį su „Barcelona“ klubu, penktadienį tapo aišku – M. Wrightas tapo naujuoju Milano „Olimpia“ klubo nariu.
Tai reiškia, kad italams teks sumokėti 900 tūkst. eurų sieksiančią išpirką.
Skelbiama, kad aukštaūgis pasirašė dviejų metų sutartį.
Atstovaudamas Kauno „Žalgiriui“ M. Wrightas praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13 taškų, atkovodavo po 6,5 kamuolio ir rinkdavo po 17 naudingumo balų.
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