Į Barseloną skridęs M. Wrightas nutūpė Italijoje

Nors iš pradžių 27-erių amerikietis buvo pasirašęs sutartį su „Barcelona“ klubu, penktadienį tapo aišku – M. Wrightas tapo naujuoju Milano „Olimpia“ klubo nariu.
Tai reiškia, kad italams teks sumokėti 900 tūkst. eurų sieksiančią išpirką.
Skelbiama, kad aukštaūgis pasirašė dviejų metų sutartį.
Atstovaudamas Kauno „Žalgiriui“ M. Wrightas praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 13 taškų, atkovodavo po 6,5 kamuolio ir rinkdavo po 17 naudingumo balų.
Mosesas WrightasKauno ŽalgirisMilano Olimpia
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