Iš rinktinės komandos netikėtai „dingo“ L. Kleiza – pečiais gūžčiojo ir M. Balčiūnas

Penktadienį asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas surengė specialią spaudos konferenciją, kurios metu turėjo pranešti apie Rimo Kurtinaičio ateitį nacionalinėje komandoje.
Nors sprendimas dėl 66-erių specialisto buvo priimtas, kol kas nėra aišku, ar pats R. Kurtinaitis norės treniruoti rinktinę. Anksčiau atsistatydinimo raštą teikęs treneris savo atsakymą turi pateikti iki šeštadienio.
Žurnalistų klausimų apipiltas M. Balčiūnas buvo paklaustas ir apie rinktinės vadovą Liną Kleizą.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ puslapyje prie rinktinės štabo netikėtai neliko L. Kleizos pavardės. Primename, kad legendinis šalies krepšininkas užima rinktinės vadovo pareigas.
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Išgirdęs šį teiginį pasimetė ir pats M. Balčiūnas.
„Nežinau, kodėl neliko. Kokia buvo sudėtis, tokia ir lieka. Visi tęsiame darbus, kol paaiškės, ar R. Kurtinaitis toliau bus treneriu“, – pridūrė „Lietuvos krepšinis“ vadovas, paneigdamas gandus apie galimą L. Kleizos pasitraukimą.
Daugiau M. Balčiūno minčių iš penktadienį vykusios konferencijos galite skaityti paspaudę čia.
Linas KleizaLietuvos vyrų krepšinio rinktinėvadovas
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