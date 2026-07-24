ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad 41-erių NBA lygos legenda nusprendė pasirašyti dvejų metų sutartį su „Philadelphia 76ers“ komanda. Naujosios sutarties vertė – vos 8 milijonai JAV dolerių per du sezonus, kas aiškiai indikuoja, jog L. Jameso prioritetu tampa pergalės.
Kiek vėliau tai socialiniame tinkle X patvirtino ir pats krepšininkas.
„Kai sezonas baigėsi, galvojau, kad jau viskas. Nebuvau pasirengęs to pranešti, žinojau, kad prireiks laiko, kad priimčiau sprendimą, bet buvau maždaug tikras, kad sužaidžiau paskutiniąsias savo rungtynes. Paskutinėje spaudos konferencijoje buvau atviras, kai sakiau, kad turiu pažvelgti į save ir nuspręsti, ar dar myliu šį žaidimą. Vis dar myliu šį žaidimą, dar turiu, ką jam duoti.
Pastarosios keletas savaičių buvo ypatingos. Niekada anksčiau nebuvo taip, kad visiškai nežinočiau, ką darysiu, ir galėčiau skirti laiko tik apmąstymams. Pastarieji keletas mėnesių bandant viską iššifruoti su man mylimais žmonėmis buvo nuostabūs. Tai yra mano paskutinis sprendimas. Nebesivaikau pinigų, nebedarau to dėl šeimos. Dėl ko aš dabar žaidžiu? Vis dar noriu aukotis. Vis dar noriu dirbti. Vis dar noriu stengtis. Vis dar noriu varžytis, laimėti, turėti šansą patirti tą jausmą laimint dar vieną titulą.
Tikiu, kad galiu padėti „Philadelphia 76ers“ komandai tapti titulo verta ekipa ir laukiu progos įžiebti šią energingą fanų bazę ir pradėti šią neįtikėtiną kelionę darsyk. Ačiū, Los Andžele. Majamį mylėsiu amžinai, o Šiaurės Rytų Ohajus visada bus mano namai“, – situaciją aiškino LeBronas.
„76ers“ šį tarpsezonį jau atliko vieną per visą lygą nuskambėjusį ėjimą – į „Boston Celtics“ iškeitė puolėją Paulą George'ą, už kurį mainais gavo vieną geriausių lygos gynėjų Jayleną Browną.
Tarp favoritų pervilioti L. Jamesą buvo minimi ir „Miami Heat“ bei „Cleveland Cavaliers“ klubai, kuriuose L. Jamesas jau yra žaidęs anksčiau.
2025-26 metų sezone L. Jamesas „Los Angeles Lakers“ gretose vidutiniškai rinko po 20,9 taško, 6,1 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, o jo alga už sezoną siekė 50,6 milijono JAV dolerių.
Šią vasarą karaliaus pravardę turintis krepšininkas nusprendė atsisakyti kontrakte su „Lakers“ klubu numatytos žaidėjo opcijos ir tapo laisvuoju agentu – apie tai buvo aišku dar birželį. L. Jameso neapsisprendimas darė įtaką ir visai lygai, o tarp paveiktų krepšininkų atsidūrė ir Jonas Valančiūnas, galiausiai nusprendęs nebelaukti pasiūlymų NBA lygoje ir pasirašęs sutartį su Kauno „Žalgiriu“.
Per savo karjerą L. Jamesas yra iškovojęs keturis NBA titulus bei keturis naudingiausio lygos žaidėjo apdovanojimus. Jis taip pat yra daugybės kategorijų visų laikų lyderis, tarp kurių – ir pelnyti taškai bei sužaistos minutės.