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Po žinios apie sveikatos problemas – legendinio V. Mačiulio žinutė iš palatos

2026 m. liepos 24 d. 07:44
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą pasirodė žinia, kad legendinės laidos „Krepšinio pasaulyje“ vedėjas Vidas Mačiulis atsidūrė ligoninės reanimacijoje.
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Naujienų portalas 15min.lt pranešė, kad 80-mečiui žurnalistui buvo atlikta intervencinė procedūra – širdies stentavimas.
Į reanimacija V. Mačiulis pateko operacijos metu įdėjus tris stentus. Medikai konstatavo, kad „Krepšinio“ pasaulio“ laidos vedėjui pagrindinė kraujagyslė buvo užakusi 95 procentais.
Po žinios apie sveikatos problemas vieša žinute feisbuke pasidalino ir pats V. Mačiulis.
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„GYVENAU IR GYVENSIU. Ačiū Kauno medikams. Apie juos parašysiu“, – feisbuke rašė V. Mačiulis, pridėdamas nuotrauką iš palatos.
Kauniečio autorinė televizijos laida „Krepšinio pasaulyje“ yra ilgiausiai Lietuvoje transliuojama teminė televizijos laida.
Ji tapo reiškiniu, užauginusiu ištisas krepšinio sirgalių kartas ir padėjusiu krepšiniui tapti lietuvių tautinės tapatybės dalimi.
Vidas MačiulisLigoninėreanimacija
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