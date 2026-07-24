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Rinktinės chaoso fone – istorija apie R. Kurtinaitį iš užsienio

2026 m. liepos 24 d. 22:26
Lrytas.lt
Rimas Kurtinaitis šiuo metu ir yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris, ir nėra – jo atsistatydinimo pareiškimui buvo nepritarta, o galutinis sprendimas, kaip teigia Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas, paaiškės šeštadienį. Nežinomybės fone viena iš užsienio lygų pasidalino istorija apie R. Kurtinaitį kaip žaidėją.
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Australijos krepšinio lyga (NBL) ketvirtadienį pasidalino įrašu, kuriuo prisiminė dabartinį Lietuvos rinktinės strategą bei jo etapą šioje lygoje.
R. Kurtinaitis į Australiją atvyko 1993-iaisiais. Tuo metu jam jau buvo 33-eji, tad krepšininko karjera jau buvo persiritusi į antrąją pusę. Nepaisant to, su naujai įkurta Taunsvilio „Suns“ komanda pasirašęs sutartį R. Kurtinaitis ne tik tapo pirmuoju Europiečiu, kada nors rungtyniavusiu Australijoje, tačiau pasižymėjo ir puikiais statistiniais rodikliais.
Kaip teigiama NBL puslapyje, R. Kurtinaitis vidutiniškai rinko po 24,7 taško, 5,1 atkovoto kamuolio ir 2,5 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.
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„Nors jo NBL karjera truko tik sezoną ir po to jis išvyko į Ispanijos galiūną Madrido „Realą“, jo įtaka išliko ilgam. Kurtinaitis įrodė, kad Europos talentai gali klestėti Australijoje, ir padėjo pakeisti lygos požiūrį į užsieniečius“, – teigiama R. Kurtinaičiui dedikuotame tekste.
Rimas KurtinaitisAustralija

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