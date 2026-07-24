Sirgalių pamiltas „Ryto“ gynėjas rado naują komandą

Oficialiai paskelbta, kad S. Smithas sudarė sutartį su Emilijos Redžo „UnaHotels“ komanda, artėjantį sezoną taip pat rungtyniausiančia FIBA Čempionų lygoje.
33-ejų gynėjas į Vilnių atvyko sezono viduryje ir netiesiogiai pakeitė komandą palikusį Jordaną Walkerį. FIBA Čempionų lygoje S. Smithas per 10 sužaistų rungtynių vidutiniškai rinko po 8,6 taško, 3,6 atkovoto kamuolio, 5,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) amerikiečio skaičiai buvo kiek prastesni: 7,4 taško, 2,8 atkovoto kamuolio, 4,9 rezultatyvaus perdavimo ir 9,3 naudingumo balo.
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S. Smithą artėjančiame sezone Vilniuje bus galima išvysti – „UnaHotels“ rungtyniaus toje pačioje E grupėje kaip ir Utenos „Juventus“ ekipa, savąsias FIBA Čempionų lygos namų rungtynes žaisianti būtent sostinėje.
Pasirašydama kontraktą su buvusiu „Ryto“ žaidėju Emilijos Redžo ekipa paskelbė apie komplektacijos pabaigą. „Speedy Smithas buvo paskutinė dėlionės dalis“, – teigė ekipos treneris iš Graikijos Dimitris Priftis.