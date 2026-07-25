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„Kings“ užsimanė iškeisti Domantą Sabonį

2026 m. liepos 25 d. 13:37
Lrytas.lt
Domantas Sabonis ir vėl atsidūrė dėmesio centre. Dėl traumos praėjusio sezono neužbaigęs aukštaūgis buvo arti to, kad palikti „Sacramento Kings“ klubą.
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Naujienų portalo „ClutchPoints“ žurnalistas Brettas Siegelis teigė, kad „Kings“ užsimanė iškeisti D. Sabonį ir net jam buvo suradusi naują potencialią komandą.
Ja turėjo tapti „Detroit Pistons“. Už šiuos mainus „Kings“ Detroito komandos reikalavo Jaleno Dureno, bet pastaroji net nesivėlė į kalbas.
30-metis lietuvis praėjusiame NBA sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 15,8 taško, atkovodavo po 11,4 kamuolio ir atlikdavo po 4,1 rezultatyvaus perdavimo.
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Domantas SabonisSacramento KingsDetroit Pistons
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