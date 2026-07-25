D. Trumpas vėl įsivėlė į konfliktą su L. Jamesu: krepšininką pavadino „galimai rasistu“

Šį kartą D. Trumpas nusprendė savotiškai įžeisti L. Jamesą, jį pavadindamas „galbūt esantį rasistu“.
D. Trumpo buvo paklausta, kas jo nuomone yra geresnis krepšininkas – Michaelas Jordanas ar LeBronas Jamesas.
„Michaelas Jordanas yra mano draugas. Kartu žaidžiame golfą. Jis tikrai geras žmogus. O LeBronas… Galbūt jis yra rasistas. O gal tiesiog nemėgsta Trumpo. Nežinau. Man patinka žmonės, kuriems patinku aš, todėl renkuosi Michaelą Jordaną“, – kalbėjo D. Trumpas.
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L. Jamesas negailėjo kritikos D. Trumpui JAV prezidento rinkimuose 2016, 2020 ir 2024 metais.
Tai jau ne pirmas kartas, kai D. Trumpas išreiškia atsakomąją kritiką L. Jamesui, JAV vadovas jau buvo išreiškęs nepasitenkinimą krepšininkui socialinėje erdvėje.