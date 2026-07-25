SportasKrepšinis

D. Trumpas vėl įsivėlė į konfliktą su L. Jamesu: krepšininką pavadino „galimai rasistu“

2026 m. liepos 25 d. 16:11
Lrytas.lt
Ne kartą viešą kritiką JAV prezidentui Donaldui Trumpui išreiškęs krepšininkas LeBronas Jamesas vėl atsidūrė šios valstybės vadovo akiratyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Šį kartą D. Trumpas nusprendė savotiškai įžeisti L. Jamesą, jį pavadindamas „galbūt esantį rasistu“.
D. Trumpo buvo paklausta, kas jo nuomone yra geresnis krepšininkas – Michaelas Jordanas ar LeBronas Jamesas.
„Michaelas Jordanas yra mano draugas. Kartu žaidžiame golfą. Jis tikrai geras žmogus. O LeBronas… Galbūt jis yra rasistas. O gal tiesiog nemėgsta Trumpo. Nežinau. Man patinka žmonės, kuriems patinku aš, todėl renkuosi Michaelą Jordaną“, – kalbėjo D. Trumpas.
Susiję straipsniai
Po priimto sprendimo – R. Kurtinaičio žinutė: atsikleidė, kodėl nusprendė taip pasielgti

Po priimto sprendimo – R. Kurtinaičio žinutė: atsikleidė, kodėl nusprendė taip pasielgti (4)

„Kings“ užsimanė iškeisti Domantą Sabonį

„Kings“ užsimanė iškeisti Domantą Sabonį

Po žinios dėl R. Kurtinaičio – reakcijų banga: sirgaliai rėžė be užuolankų

Po žinios dėl R. Kurtinaičio – reakcijų banga: sirgaliai rėžė be užuolankų (1)

L. Jamesas negailėjo kritikos D. Trumpui JAV prezidento rinkimuose 2016, 2020 ir 2024 metais.
Tai jau ne pirmas kartas, kai D. Trumpas išreiškia atsakomąją kritiką L. Jamesui, JAV vadovas jau buvo išreiškęs nepasitenkinimą krepšininkui socialinėje erdvėje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)LeBronas JamesasNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.