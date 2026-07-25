Apie tai šeštadienį oficialiai pranešė asociacija „Lietuvos krepšinis“.
Primename, kad po penktadienį vykusio asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Vykdomojo komiteto posėdžio organizacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas pranešė, kad šalies krepšinio vadovybė vienbalsiai nori, kad R. Kurtinaitis vadovautų rinktinei.
Vis dėlto žodį šioje istorijoje turėjo tarti ir pats R. Kurtinaitis. Tam strategas turėjo parą.
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„Apie tokią situaciją kalbėjau su R. Kurtinaičiu. Treneris paprašė šiek tiek laiko ramiam apsisprendimui“, – penktadienį kalbėjo M. Balčiūnas.
Nors R. Kurtinaitis dar turėjo galiojančią sutartį, stratego darbu buvo suabejota po praėjusio atrankos į 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą lango, kuriame Lietuvos krepšininkai patyrė skaudų pralaimėjimą Italijai ir taip susikomplikavo savo padėtį.
„Lietuvos krepšinis“ vadovas pridūrė, kad asociacija dar liepos 8-ąją gavo atsistatydinimo raštą iš R. Kurtinaičio ir jo asistento Tomo Pačėso.
Po gauto rašto M. Balčiūnas paprašė R. Kurtinaičio šiek tiek laiko pagalvoti.
Šeštadienį pasirodė oficialus pranešimas, kuriame buvo skelbta, kad strategas ir toliau tęs savo darbus. Su strategu buvo pasiektas susitarimas dirbti mažiausiai iki atrankos ciklo pabaigos.
Laukiančias J grupės varžybas – antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą – Lietuvos rinktinė su 3 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių pradės iš ketvirtosios pozicijos.
Aukščiau – Turkija (visos 6 pergalės), Italija (5 ir 1) bei Serbija (4 ir 2). Tiek pat pergalių kaip Lietuva turi pozicija žemiau esanti Islandija. Grupėje kol kas paskutinė – Bosnija ir Hercegovina (2 ir 4).
Į kitąmet Katare vyksiantį pasaulio čempionatą pateks tik trys J grupės rinktinės.
Po prasto vasaros atrankos lango gerokai pasikeitė ir kai kurių Lietuvos rinktinės žaidėjų nuotaikos. Skelbiama, kad rugpjūčio pabaigoje lauksiančių rungtynių su turkais ir bosniais nežais iki šiol niekada rinktinei atstovauti neatsisakęs Jonas Valančiūnas.
Stipriai abejojama ir dėl dviejų NBA talentų – Mato Buzelio bei Kasparo Jakučionio – atvykimo.