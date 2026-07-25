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I. Štombergo šou neužteko – 18-mečiai vaikinai Europos čempionatą pradėjo nesėkme

2026 m. liepos 25 d. 21:09
Lrytas.lt
Lietuvos 18-mečių vaikinų krepšinio rinktinei nepavyko pergalingai pradėti Europos čempionato kovų.
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Gintaro Kadžiulio auklėtiniai pirmose Italijoje vykstančių pirmenybių rungtynėse 76:83 (16:18, 13:27, 28:16, 19:22) nusileido bendraamžiams iš Slovėnijos.
Lietuvos krepšininkų nuo nesėkmės neišgelbėjo Igno Štombergo pasirodymas.
Legendinio Sauliaus Štombergo sūnus per 27 minutes įmetė 27 taškus (11/14 dvit., 1/2 trit., 2/5 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 34 naudingumo balus.
Šiose rungtynėse jaunieji Lietuvos krepšininkai padarė net 20 klaidų.
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Kitose rungtynėse jaunieji Lietuvos krepšininkai susitiks su Bulgarija. Vėliau jų lauks akistata su Vokietija.
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