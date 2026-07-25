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Jonavos krepšinio klubą papildė atletiškas amerikietis

2026 m. liepos 25 d. 09:40
Lrytas.lt
„Jonava Hipocredit“ komandos priekinę liniją papildė 203 cm ūgio amerikietis Clevonas Brownas.
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28-erių atletiškas puolėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Čekijoje, kur atstovavo „BK Opava“ ekipai. Čekijos čempionate Brownas vidutiniškai pelnė po 12,1 taško, atkovojo po 7,5 kamuolio, blokavo po 1,6 varžovų metimo ir rinko po 17,2 naudingumo balo.
Profesionalo karjerą amerikietis pradėjo Europoje ir per ją sukaupė patirties Ispanijos, Kosovo, Italijos, Suomijos bei Čekijos čempionatuose. Prieš persikeldamas į Europą Brownas rungtyniavo NCAA pirmenybėse, kur vilkėjo „Vanderbilt Commodores“ ir Floridos tarptautinio universiteto komandų marškinėlius.
Puolėjas išsiskiria atletiškumu, energija, kova dėl atšokusių kamuolių ir gebėjimu saugoti baudos aikštelę. Praėjusį sezoną Brownas buvo vienas ryškiausių „BK Opava“ priekinės linijos žaidėjų.
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