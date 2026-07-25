Netikėtas L. Jameso sprendimas nustebino net jo agentą

Bendraudamas su ESPN pastarasis neslėpė, kad tikėjosi, jog 41-erių L. Jamesas pasirinks kitą NBA klubą.
ESPN teigimu, krepšininko agentas manė, kad L. Jamesas nuspręs savo karjerą tęsti ne „Philadelphia 76ers“, o „Miami Heat“ klube.
NBA legenda su nauja komanda pasirašė dviejų metų sutartį, jos vertė – 8 mln. JAV dolerių.
2025–26 metų sezone L. Jamesas „Los Angeles Lakers“ gretose vidutiniškai rinko po 20,9 taško, 6,1 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, o jo alga už sezoną siekė 50,6 milijono JAV dolerių.
Šią vasarą karaliaus pravardę turintis krepšininkas nusprendė atsisakyti kontrakte su „Lakers“ klubu numatytos žaidėjo opcijos ir tapo laisvuoju agentu – apie tai buvo aišku dar birželį. L. Jameso neapsisprendimas darė įtaką ir visai lygai, o tarp paveiktų krepšininkų atsidūrė ir Jonas Valančiūnas, galiausiai nusprendęs nebelaukti pasiūlymų NBA lygoje ir pasirašęs sutartį su Kauno „Žalgiriu“.
Per savo karjerą L. Jamesas yra iškovojęs keturis NBA titulus bei keturis naudingiausio lygos žaidėjo apdovanojimus. Jis taip pat yra daugybės kategorijų visų laikų lyderis, tarp kurių – ir pelnyti taškai bei sužaistos minutės.
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