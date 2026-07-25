Treneris buvo įteikęs atsistatydinimo prašymą po 2027 metų pasaulio čempionato pirmojo atrankos etapo finišo.
Vis dėlto penktadienį įvykusiame asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vykdomojo komiteto posėdyje buvo išreikštas pasitikėjimas R. Kurtinaičiu ir vienbalsiai pasiūlyta toliau vadovauti nacionalinei komandai.
Šeštadienį treneris pranešė apsisprendęs tęsti darbą su rinktine.
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„Po pralaimėjimo Italijoje buvo daug išgyvenimų ir emocijų. Atsakomybė už komandos pralaimėjimus pirmiausia tenka treneriams, o ir pats esu įpratęs sau kelti aukštus reikalavimus.
Vis dėlto matau stiprų krepšinio bendruomenės palaikymą, jaučiu didelį įpareigojimą Lietuvos krepšiniui, todėl nusprendžiau tęsti darbus“, – teigė Rimas Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinė 2027 metų pasaulio čempionato antrąjį atrankos etapą pradės rugpjūčio 28 d. Stambule su Turkijos krepšininkais, o rugpjūčio 31 d. Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos ekipą.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis sutiko su asociacijos „Lietuvos krepšinis“ siūlymu pratęsti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos, rašoma asociacijos „Lietuvos krepšinis“ pranešime spaudai.