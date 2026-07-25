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Prasideda Europos 18-mečių čempionatas: kas laukia jaunųjų Lietuvos krepšininkų?
2026 m. liepos 25 d. 08:06
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Šeštadienį pirmąsias Europos pirmenybių rungtynes žais ketvirtoji iš septynių šią vasarą oficialiuose turnyruose dalyvaujančių Lietuvos jaunųjų krepšininkų rinktinių.
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Lietuvos vaikinų (U-18) krepšinio rinktinė
Europos vaikinų (U-18) krepšinio čempionatas
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