18-mečiai Europos krepšinio čempionate nuskynė pirmąją pergalę

Gintaro Kadžiulio auklėtiniai Italijoje vykstančiose Senojo žemyno pirmenybėse įtikinamai 90:69 (23:17, 21:8, 23:19, 23:25) nugalėjo Bulgarijos krepšininkus.
Lietuviai po pirmojo kėlinio pirmavo 23:17, o pagrindinis lūžis įvyko antrajame ketvirtyje, kurį mūsiškiai laimėjo 21:8.
Įpusėjus rungtynėms lietuviai pirmavo 19 taškų persvara (44:25).
Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinės dominavimas tik didėjo – po 25 min. G. Kadžiulio auklėtiniai buvo priekyje 59:33, o po trijų kėlinių – 67:44.
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Didžiausia lietuvių persvara ketvirtajame kėlinyje pasiekė 30 taškų ribą (80:50).
Lietuviai dominavo po krepšiais ir kovą dėl atšokusių kamuolių laimėjo 57:26. Dar labiau dominuojantis lietuvių skirtumas buvo atkovotų kamuolių puolime grafoje (23:5). Antraisiais šansais lietuviai pelnė 24 taškus, o varžovai vos 3.
G. Kadžiulio auklėtiniai atliko 22 rezultatyvius perdavimus, o bulgarai – 12.
Grupės etapą Lietuvos rinktinė užbaigs jau pirmadienį, kai nuo 19:00 val. susitiks su Vokietijos rinktine.
Į atkrintamąsias varžybas pateks visos 16 Europos čempionate dalyvaujančių rinktinių.
Antradienį čempionate – poilsio diena. Trečiadienį bus žaidžiami aštuntfinaliai, ketvirtadienį vyks visi ketvirfinalių mačai.