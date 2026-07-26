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Griaustinis Katalonijoje: T. Šengelija paliks Barseloną – kelsis į kitą Eurolygos klubą

2026 m. liepos 26 d. 08:44
Lrytas.lt
Sakartvelo krepšinio žvaigždė Tornikė Šengelija priėmė sprendimą keisti karjeros krypti. Nors 34-erių puolėjas dar turi galiojančią sutartį su „Barcelona“ klubu, jame krepšininkas turėtų neužsibūti.
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Ispanijos naujienų portalas „Encestando“ skelbia, kad T. Šengelija nusprendė palikti Katalonijos sostinę ir persikels į kitą Eurolygos komandą.
Pridedama, kad kartvelas yra pasiruošęs pats sumokėti 900 tūkst. eurų sieksiančią išpirką ir nuo kito sezono apsivils Dubajaus klubo marškinėlius.
Toks sprendimas gali turėti įtakos ir tam, kad naujuoju „Dubai“ treneriu tapo dar praėjusiame sezone kartu su kartvelu Barselonoje dirbęs Xavi Pascualis.
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T. Šengelija praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 12,4 taško ir atkovodavo po 4,6 kamuolio.
Tornike ŠengelijaBarcelonaDubai Basketball
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