Griaustinis Katalonijoje: T. Šengelija paliks Barseloną – kelsis į kitą Eurolygos klubą

Ispanijos naujienų portalas „Encestando“ skelbia, kad T. Šengelija nusprendė palikti Katalonijos sostinę ir persikels į kitą Eurolygos komandą.
Pridedama, kad kartvelas yra pasiruošęs pats sumokėti 900 tūkst. eurų sieksiančią išpirką ir nuo kito sezono apsivils Dubajaus klubo marškinėlius.
Toks sprendimas gali turėti įtakos ir tam, kad naujuoju „Dubai“ treneriu tapo dar praėjusiame sezone kartu su kartvelu Barselonoje dirbęs Xavi Pascualis.
Susiję straipsniai
T. Šengelija praėjusiame Eurolygos sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 12,4 taško ir atkovodavo po 4,6 kamuolio.
Tornike ŠengelijaBarcelonaDubai Basketball
Rodyti daugiau žymių