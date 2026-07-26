J. Kazlauskas papasakojo dar negirdėtą istoriją apie Š. Marčiulionį – treneris net žagtelėjo

Vienu iš Š. Marčiuliono komandos draugu laikinai buvo ir legendinis Jonas Kazlauskas, kuris Vido Mačiulio filme „Šarūnas Marčiulionis. Daina gyvenimo metafora“ pasidalino istorija iš Š. Marčiulionio jaunystės laikų Vilniaus „Statyboje“.
J. Kazlauskas prisiminė apie vieną iš „Statybos“ priešsezoninių treniruočių, kurioje krepšininkai žaidė futbolą.
„Mes dar treniravomės Vytenio gatvėje, „Statybos“ mažojoje salėje, kurioje yra kolonos, balkonas. Kaip visada prieš sezoną pažaisdavome futbolą, tada dar visi mokėjome žaisti futbolą ir kojų neišspardydavome vienas kitam.
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Buvo tokia viena taisyklė – jei kas kamuolį nuspiria į balkoną, laipteliais užlipa, numeta ir grįžta. Jaunas Š. Marčiulionis užspyrė kamuolį ten į balkoną, užlipo laipteliais, numetė kamuolį, taip ant balkono ranką padėjo ir nušoko žemyn. Aš taip: „Opa...“, – prisiminimais dalinosi J. Kazlauskas.
Toks Š. Marčiulionio veiksmas iššaukė ir daugiau reakcijų – į tai sureagavo ir tuometinis „Statybos“ treneris Rimantas Endrijaitis.
„Endrijaitis net žagtelėjo. Aš taip pagalvojau, nu brač, man tai būtų tie visi kaulai taip ir išlindę, o jis kaip katė taip gražiai ir nušoko.
Jau tada pasimatė, kad tai neeilinis vaikas“, – tęsė J. Kazlauskas.
J. Kazlauskas Vilniaus „Statyboje“ žaidė iki 1985 metų. Š. Marčiulionis sostinės komandoje karjerą tęsė iki 1989-ųjų, o vėliau sparnus pakėlė į NBA.