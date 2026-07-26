Krepšininkas Dovis Bičkauskis atsivėrė: „Man buvo šokas“

32-ejų gynėjas pastarajame sezone neišvengė bangavimų, o prie to prisidėjo nuolat persekiojančios sveikatos problemos.
Apie jas krepšininkas atsivėrė krepsinis.net žurnalistei Gabrielei Miknevičiūtei.
„Galva atrodo gali, bet viena koja atsilieka. Labai sunku buvo. Kad taip pasikeistų žaidimas ir jo kreivė, man buvo šokas“, – atsivėrė krepšininkas.
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Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone jis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 5,3 taško, atliko po 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 4,9 naudingumo balo.
Tai buvo vienas iš blankiausių jo sezonų karjeroje.
Bendraudamas su žurnaliste D. Bičkauskis pridūrė, kad geresnę savijautą jis pradeda atrasti tik dabar – kai yra daugiau poilsio bei nuolat atliekamos medikų paskirtos procedūros.
Dovis BičkauskisTraumaPanevėžio Lietkabelis
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