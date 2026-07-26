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M. Hezonja kelia sparnus į NBA: paaiškėjo, kurioje komandoje žais „Real“ palikęs kroatas

2026 m. liepos 26 d. 20:23
Lrytas.lt
Ne vienerius metus Eurolygoje praleidęs ir tikra šios lygos žvaigžde tapęs Mario Hezonja grįžta į NBA.
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ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad kroatas sukirto rankomis su „Cleveland Cavaliers“ klubu.
Pridedama, kad 31-erių puolėjas pasirašė vienerių metų sutartį, kurios vertė 2,8 mln. JAV dolerių.
Prieš du metus M. Hezonja su Ispanijos sostinės ekipa pasirašė penkerių metų sutartį, pagal kurią 206 cm ūgio krepšininkas turėjo „Real“ gretose rungtyniauti iki 2029-ųjų vasaros.
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Tad Madrido komanda gaus 850 tūkst. eurų sieksiančią išpirką.
Praėjusį sezoną Eurolygoje M. Hezonja vidutiniškai rinko po 13,3 taško, 4 atkovotus kamuolius, 2,4 rezultatyvaus perdavimo ir 11,9 naudingumo balo.
Ypatingai ryškiai kroatas žibėjo finalo ketverto metu, kai per dvejas rungtynes pusfinalyje ir finale vidutiniškai rinko po 23,5 taško ir 28,5 naudingumo balo.
Mario HezonjaMadrido RealCleveland Cavaliers
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