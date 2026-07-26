Šį kartą Stambulo klubas atsisuko į Rusijoje praėjusiame sezone rungtyniavusį puolėją Johnny Juzangą.
Naujienų portalas „Eurohoops“ skelbia, kad „Fernerbace“ yra pažengusiose derybose su 25-erių 201 cm ūgio puolėju.
Pastarasis praėjusiame sezone rungtyniavo šalies agresijos Rusijos Sant Peterburgo „Zenit“ klube.
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Vieningoje lygoje jis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14,6 taško ir rinko po 11,6 naudingumo balo.
Primename, kad vieną naujoką iš šalies agresorės „Fenerbahce“ jau pristatė – komanda jau sukirto rankomis su Kazanės UNIKS klube rungtyniavusiu amerikiečiu Marcusu Binghamu.