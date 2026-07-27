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„Kaunas VDU“ komanda trijulių krepšinio turnyre liko per plauką nuo titulo

2026 m. liepos 27 d. 15:19
Lrytas.lt
Savaitgalį Batame (Indonezija) įvyko trijulių krepšinio „Challenger“ serijos turnyras, kuriame „Kaunas VDU“ komanda pasiekė geriausią savo rezultatą istorijoje – užėmė antrąją vietą.
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Deivido Kumelio treniruojamoje ekipoje žaidė Nojus Vaivada, Evaldas Šaulys, Rokas Jocys ir Kajus Leliukas.
Finale kauniečiai 17:21 nusileido Antverpeno komandai iš Belgijos.
Kovoje dėl pirmos vietos lietuvių gretose rezultatyviausiai pasirodė 7 taškus pelnęs Evaldas Šaulys. Kajus Leliukas pridėjo 5 taškus ir 3 sugriebtus kamuolius.
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Kauno komandoje debiutavęs E. Šaulys buvo rezultatyviausias turnyro žaidėjas, iš viso pelnęs 40 taškų.
Iki finalo lietuviai žygiavo be pralaimėjimų.
Grupių etape „Kaunas VDU“ 19:18 palaužė pirmoje vietoje pasaulyje vietą pasaulyje reitinguojamą „Ub“ (Serbija) komandą ir 21:9 nepasigailėjo šeimininkų komandos „Waisai“.
Kevirtfinalyje kauniečiai 21:15 nugalėjo kinų komandą „DeQing“, o pusfinalyje 21:17 palaužė Taivano klubą „Taipei WanBao“.
Už pasirodymą „Kaunas VDU“ gavo 15 tūkst. JAV dolerių prizą bei bilietą į Malagos „Masters“ serijos turnyrą, kur prizinį fondą sudarys net 132 tūkst. JAV dolerių.
Pergalė kauniečius reitinge pakėlė iš 35 ir 29 vietą. Rugpjūčio 1-2 d. D. Kumelio auklėtiniai rungtyniaus Darchano (Mongolija) „Challenger“ serijos turnyre.
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