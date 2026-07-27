„Rytas“ stiprina gynėjų gretas: pasirašyta sutartis su Turkijoje kovojusiu amerikiečiu

„Michaelas yra talentingas ir universalus gynėjas, galintis sėkmingai rungtyniauti keliose pozicijose, – teigė Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – Tai krepšininkas, kuris pasižymi geru aikštės matymu, gebėjimu tiek pačiam sėkmingai užbaigti atakas, tiek kurti progas komandos draugams.
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Jis jau turi sukaupęs patirties Europoje, kur su komandomis pasiekė reikšmingų pasiekimų tiek vietinėse lygose, tiek Europos turnyruose. Tikime, kad Michaelas greitai įsilies į komandą, taps svarbia jos dalimi ir dar labiau atskleis savo potencialą“.
Praėjusį, 2025–2026 m. sezoną, atstovaudamas Ankaros „Türk Telekom“ klubui, gynėjas aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių. Europos taurės („EuroCup“) turnyre krepšininkas sužaidė 20 rungtynių, per kurias rinko po 9,0 (dvit. 51,9 proc.) taško, atkovojo po 2,4 kamuolio, atliko po 3,4 rezultatyvaus perdavimo bei fiksavo 10,4 naudingumo balo.
Turkijos čempionate M. Devoe sužaidė 25 mačus ir vidutiniškai pelnydavo po 9,6 taško, atlikdavo po 3,2 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo po 1,1 kamuolio ir iš toli atakavo 41,4 proc. taiklumu.
Prieš persikeldamas į Europą, M. Devoe sukaupė patirtį JAV krepšinio sistemoje. Vidurinėje mokykloje jis kartu su būsimomis NBA žvaigždėmis, tokiomis kaip RJ Barrett, atstovavo Montverde akademijai, su kuria užfiksavo tobulą 35–0 sezono rezultatą ir tapo šalies čempionu.
Vėliau krepšininkas ketverius metus praleido pajėgioje ACC konferencijoje, gindamas „Georgia Tech“ universiteto garbę. 2021 m. jis atvedė komandą iki ACC čempionų titulo ir buvo pripažintas šio turnyro naudingiausiu žaidėju, o savo studijų metus baigė būdamas 12-oje vietoje visų laikų universiteto rezultatyviausių krepšininkų sąraše.
Po studijų jėgas NBA G lygoje išbandęs gynėjas netruko persikelti į Europą. Pirmasis jo visavertis sezonas Senajame žemyne krepšininkui atnešė skambų laimėjimą – su Veisenfelso „Syntainics MBC“ klubu jis iškovojo Vokietijos taurę bei buvo pripažintas naudingiausiu finalo ketverto žaidėju, kai lemiamame mače pelnė 27 taškus