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Lietuvos 18-mečiai Europos krepšinio čempionate neturėjo vilčių prieš vokiečius

2026 m. liepos 27 d. 21:03
Lrytas.lt
Europos U18 krepšinio čempionate Lietuvos jaunuoliai grupių etapą baigė 69:86 (24:16, 17:24, 13:23, 15:23) pralaimėdami Vokietijos bendraamžiams.
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Naudingiausiai lietuvių gretose pasirodė Ignas Štombergas, surinkęs 12 taškų (4/8 dvit., 4/8 baud.), 7 sugriebtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 16 naudingumo balų.
Rezultatyviausiai mūsiškių gretose žaidė Emilis Žibūda. Su Londono „Lions“ sutartį pasirašęs jaunuolis pelnė 14 taškų (2/4 dvit., 2/8 trit., 4/7 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 4 kamuolius bei surinko 6 naudingumo balus.
Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Lucai Andersonas, kuris pelnė 24 taškus (5/8 dvit., 3/7 trit., 5/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.
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C grupėje lietuviai 76:83 nusileido slovėnams, 90:69 įveikė bulgarus ir užėmė trečiąją vietą.
Atkrintamosiose varžybose lietuviai susitiks su Italijos, Ispanijos arba Latvijos bendraamžiais.
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