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Netikėtos L. Jameso kontrakto detalės: istoriškai susitraukęs kontraktas ir galimybė iškeisti legendą

2026 m. liepos 27 d. 08:36
Lrytas.lt
„Philadelphia 76ers“ ekipa savaitgalį oficialiai pasidžiaugė, kad jos gretas papildė „karalius“ LeBronas Jamesas. Keturis NBA žiedus turintis vienas garsiausių NBA žaidėjų šįkart nežiūrėjo į pinigų eilutę – L. Jamesui šįkart reikia dar vieno auksinio įrodymo, kad jis yra legenda. Ir todėl „karalius“ pasirinko klubą, kuris turi visus šansus triumfuoti NBA čempionate – tam L. Jamesas turės du sezonus.
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Tačiau tam, kad sandėris tarp L. Jameso ir „76ers“ įvyktų, krepšinio legendai teko žengti itin kardinalų žingsnį – žaidėjas turėjo rekordiškai susimažinti savo atlyginimą.
41-erių L. Jamesas rankomis sukirto dėl dviejų metų sutarties ir vos 8 mln. algos. Tuo tarpu „Los Angeles Lakers“ ekipoje jis per sezoną gaudavo 52,6 mln. JAV dolerių.
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„HoopsHype“ portalas tikina, kad toks algos sumažėjimas – didžiausias algos susimažinimas NBA istorijoje.
Pagal naują kontraktą L. Jamesas šį sezoną į banko sąskaitą gaus vos 3,88 mln. dolerių sumą, o kitą – 4,07 mln. dolerių algą.
NBA žurnalistas Shamsas Charania tikina, kad L. Jameso kontrakte yra ne tik jo sprendimo teisė aktyvuoti antrojo sezono galimybę, tačiau ir 15 proc. siekianti kompensacija galimų mainų atveju.
Tai reiškia, kad Filadelfijos klubui nutarus atsisveikinti su L. Jamesu, šis iš ekipos gautų apie 600 tūkst. JAV dolerių.
L. Jamesas į Filadelfiją persikėlė po aštuonių sezonų „Lakers“ komandoje. Artėjantis sezonas jam bus jau 24-asis NBA karjeroje – ilgiausias lygos istorijoje. Garsenybė per 23 sezonus iškovojo 4 NBA žiedus – su su „Miami Heat“, po vieną – su „Cleveland Cavaliers“ ir „Lakers“.
NBAPhiladelphia 76ersLos Angeles Lakers
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