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Oficialu: prie Šaro kariaunos prisijungė dar vienas Rusijoje žaidęs krepšininkas

2026 m. liepos 27 d. 18:02
Lrytas.lt
Prie Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo „Fenerbahce“ prisijungė dar vienas krepšininkas, praėjusį sezoną praleidusį Rusijoje.
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„Fenerbahce“ oficialiai pranešė, jog pasirašė sutartį vienam sezonui su 25-erių amerikiečiu Johnny Juzangu.
Dar praėjusiame sezone NBA žaidęs J. Juzangas prisijungė prie Rusijos klubo Sankt Peterburgo „Zenit“.
Vieningoje lygoje jis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14,6 taško ir rinko po 11,6 naudingumo balo.
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Šarūnas JasikevičiusStambulo FenerbahceEurolyga

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