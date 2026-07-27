Oficialu: prie Šaro kariaunos prisijungė dar vienas Rusijoje žaidęs krepšininkas

„Fenerbahce“ oficialiai pranešė, jog pasirašė sutartį vienam sezonui su 25-erių amerikiečiu Johnny Juzangu.
Dar praėjusiame sezone NBA žaidęs J. Juzangas prisijungė prie Rusijos klubo Sankt Peterburgo „Zenit“.
Vieningoje lygoje jis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14,6 taško ir rinko po 11,6 naudingumo balo.
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Primename, kad vieną naujoką iš šalies agresorės „Fenerbahce“ jau buvo pristačiusi. Komanda sukirto rankomis su Kazanės UNIKS klube rungtyniavusiu amerikiečiu Marcusu Binghamu.