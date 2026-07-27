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R. Kurtinaičio rinktinės štabe – Lietuvos pilietybę praradęs dukart NBA čempionas

2026 m. liepos 27 d. 12:42
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio rinktinė turės naują trenerio štabo narį – prie R. Kurtinaičio ir asistento Tomo Pačėso pasijungs du NBA aukso žiedus turintis Alvydas Pazdrazdis, skelbia basketnews žurnalistas Donatas Urbonas. 55-erių lietuvis prieš mėnesį su „New York Knicks“ antrą kartą tapo NBA čempionu.
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Prie „Knicks“ organizacijos A. Pazdrazdis prisijungė 2024-aisiais.
Pirmąjį buvęs Lietuvos rinktinės narys ir olimpiados bronzos laimėtojas iškovojo 2011-siais, būdamas „Dallas Mavericks“ organizacijos dalimi.
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T. Kurtinaitis su A. Pazdrazdžiu kartu žaidė 1992 metų Barselonos olimpiadoje.
2006–2008 m. A. Pazdrazdis dirbo Jono Kazlausko trenerių štabe Kinijos nacionalinėje rinktinėje.
Prieš tai jis talkino Kazlauskui Pirėjo „Olympiacos“ komandoje.
Birželį paaiškėjo, kad 1992-ųjų Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas A. Pazdrazdis nuo 2014 metų turi JAV pasą ir prarado Lietuvos pilietybę, apie tai paskelbė 15min žurnalistas Rokas Pakėnas.
Analogišku principu, įgijus JAV pasą, praėjusio dešimtmečio viduryje Lietuvos pilietybės neteko Žydrūnas Ilgauskas.
Informaciją apie A. Pazdrazdžio prarastą Lietuvos pilietybę patvirtino Vidaus reikalų ministerija. „Informuojame, kad A. Pazdrazdis yra netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, jo turėtas Lietuvos Respublikos piliečio pasas yra paskelbtas negaliojančiu“.
Alvydas PazdrazdisRimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

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