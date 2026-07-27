SKM savo krepšininkams atvėrė dar vienas tobulėjimo duris: fondas investuoja į jaunosios kartos svajones

Prie SKM partnerių prisijungęs paramos fondas savo veiklą grindžia siekiu kurti ilgalaikę vertę ir pokyčius visuomenėje, o viena iš svarbiausių krypčių – investicija į jaunų žmonių ateitį.
2025 m. vienos didžiausių Lietuvos technologijų grupių „Tesonet“ įsteigtas filantropinis fondas jau prisidėjo prie beveik dviejų dešimčių SKM auklėtinių tobulėjimo, motyvacijos ir akiračio plėtimo.
Fondo skirta parama padėjo jauniesiems sportininkams atlikti reabilitaciją po sudėtingų traumų, suteikė galimybę dalyvauti aukšto meistriškumo sporto stovyklose Lietuvoje.
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Krepšininkai, fondo dėka, savo įgūdžius tobulino Vilniuje vykusiose „Barca Academy“, „Skills Academy“ ir kitose krepšinio stovyklose bei turnyruose.
„Barca Academy“ – tarptautinė ir prestižinė stovykla, kuri Vilniuje šią vasarą vyko jau ketvirtąjį kartą. Stovyklos metu moksleivius treniravo „Barcelona“ krepšinio klubo jaunimo akademijos treneriai, o perprasti legendinės katalonų krepšinio mokyklos subtilybes lietuviams padėjo Saulius Kuzminskas, Gintautas Vileita ir kiti buvę krepšininkai.
„Skills Academy“ – dar viena galimybė labiausiai motyvuotiems moksleiviams, kurie vasarą nori ne tik atostogauti, bet ir pagerinti savo krepšinio įgūdžius. Būtent šia galimybe, dėka „Tesonet Foundation“, galėjo pasinaudoti Lietuvos jaunieji krepšininkai.
Dalis paramos buvo panaudota Lietuvos krepšininkams vykstant ir atstovaujant mūsų šaliai krepšinio turnyruose Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje.
Šiuose turnyruose SKM komandos susipažino su JAV treniravimo metodika ir amerikietiška krepšinio kultūra, konkuravo su tokiais žinomais vardais kaip Atėnų „Panathinaikos“, Pirėjo „Olympiakos“, Madrido „Real“ ir kitų jaunimo akademijų komandomis.
Visa tai dar labiau sustiprino paauglių motyvaciją sugrįžus į Lietuvą siekti aukštų rezultatų krepšinyje ir moksluose, o tai – dar vienas žingsnis į tvirtą Lietuvos krepšinio ateitį.
„Tesonet Foundation“ vadovė Simona Laiconaitė, kalbėdama apie fondo partnerystę su SKM, pastebi: „Nuoširdžiai džiaugiamės galėdami prisidėti. Matome, kaip nuosekliai prisidedate prie jaunosios Lietuvos krepšinio kartos ugdymo.
Talentui reikia sudaryti sąlygas atsiskleisti. Mums svarbu, kad gabiausi jaunieji krepšininkai neprarastų progų vien dėl aplinkybių – juk visi žinome, koks lemiamas gali būti vienas žmogus, kuris tave tinkamu metu pamato ir palaiko.“
Paklausta, kodėl „Tesonet“ organizacijai svarbi socialinė atsakomybė, fondo vadovė S. Laiconaitė atsakė: „Atsakingam ir tvariam verslui yra svarbi aplinka, kurioje jis dirba ir veikia, todėl mums natūraliai kyla noras prisidėti prie Lietuvos stiprinimo ir augimo.
Būtent todėl 2025 metais „Tesonet“ įsteigė labdaros ir paramos fondą, veikiantį trimis pagrindinėmis kryptimis: ateities kūrėjų ugdymo, visuomenės atsparumo didinimo ir paramos talentingiems atletams.“
„Tesonet Foundation“ rodomu dėmesiu jauniesiems Lietuvos krepšininkams džiaugiasi ir SKM direktorius Mindaugas Noreika: „Mūsų patirtis dirbant jaunimo sporto ir neformalaus užimtumo sektoriuje – jau beveik 20 metų.
Labai smagu, kad Lietuva, kaip valstybė, per šį laikotarpį pasiekė tokį lygį, kuriame turime vis daugiau sėkmingų, iniciatyvių, aktyvių ir atsakingų verslo organizacijų, kurios savo idėjomis ir veiksmais prisideda prie jaunimo ugdymo.
Fondo veikla ir vertybės natūraliai papildo mūsų misiją ugdyti jaunus žmones ir prisidėti prie jų tobulėjimo.“
Sostinės krepšinio mokykla (SKM) – nuo 2007 m. savo veiklą vykdanti organizacija, kurios pagrindinės veiklos kryptys – aukšto meistriškumo krepšininkų rengimas Lietuvos rinktinei, Vilniaus regiono moksleivių ir jų šeimų fizinis aktyvumas bei jaunimo lyderystės ugdymas.